Quan és millor sortir a córrer?

Existeixen factors que poden contribuir o perjudicar l’entrenament. Però això no vol dir que existeixi una hora d’entrenament millor que una altra per a dur a terme l’exercici físic. Per contra, qualsevol hora és bona per a moure’s. Només s’han de considerar unes certes recomanacions amb la finalitat d’aconseguir un major rendiment de l’activitat física.

El matí és un bon moment del dia per a córrer i encara més en dejú… Aquest és un mite que s’ha estès i encara que si bé compta amb els seus beneficis, cal considerar que aquesta opció d’entrenament ha de limitar-se a aquelles persones que ja compten amb experiència per a poder mesurar la seva intensitat i no tenir complicacions corresponents a la falta d’energia que es necessita per a dur a terme la carrera. És més, si el teu propòsit és cremar greixos, córrer en dejú hauria de ser una de les teves últimes opcions. L’ideal és córrer, en aquest horari, sempre que estigui precedit d’un desdejuni molt sa i nutritiu.

La tarda és un període de temps del dia molt productiu per a sortir a córrer, sempre que es faci després de descansar una mica de la jornada laboral. El més recomanable és efectuar-ho en hores on el sol ja s’estigui amagant, o córrer per zones on hi hagi ombra i usar vestimenta que admeti la ventilació del cos. No oblidis consumir aliments nutritius tant abans com després de l’exercitació.

En fi, el bon entrenament està condicionat pel menjar i el temps. La millor hora per a sortir a córrer la determinarà cadascun, segons la seva rutina diària. Qualsevol hora és bona per a practicar l’activitat física, sempre i quan s’estigui ben alimentat.

Per Gymrutina.es