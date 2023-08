Pyrenees Stage Run, cursa per etapes de referència internacional

Sortida de la PSR 2022 (Paula Padilla)

La setena edició de la Pyrenees Stage Run (PSR), organitzada per BiFree, se celebrarà entre el 3 i el 9 de setembre amb la presència de més de 50 equips participants amb un total de 118 corredors, la gran majoria de procedència internacional. La Pyrenees Stage Run és una cursa per etapes que travessa els Pirineus en set dies, amb un recorregut total de 220 quilòmetres i més de 15.000 metres de desnivell positiu. Aquest esdeveniment esportiu compta el patrocini de TUGA Active Wear i del Patronat de Turisme de la Costa Brava Pirineus.

El proper diumenge 3 de setembre es donarà el tret de sortida des de Ribes de Freser i la PSR acabarà el dissabte 9 de setembre a Salardú. Tots els participants tindran l’oportunitat de córrer per cinc dels parcs naturals més icònics dels Pirineus, resseguint el clàssic GR11. Es tracta d’un recorregut amb tota varietat de terrenys: pistes, camins, senders, boscos i alguns trams tècnics i rocosos en alta muntanya, aptes per a tots els amants de la natura i de l’esport de resistència que volen viure una aventura compartida.





Novetats en el recorregut

L’edició d’enguany té diverses novetats destacades en el recorregut que comporten una lleugera modificació de la primera i la tercera etapa i un canvi radical en la segona etapa. A diferència de l’any passat, la primera jornada finalitzarà al Santuari de Núria enlloc de Queralbs. Per a compensar la reducció de quilòmetres d’aquesta etapa inicial, respecte de l’edició 2022, els corredors un cop arribin al refugi de Coma de Vaca hauran de pujar per la Vall de Coma de Vaca fins al Coll del Torreneules. El recorregut guanya un ascens per una vall preciosa, molt solitària i salvatge, així com una panoràmica espectacular des del Coll del Torreneules.

L’etapa número dos canvia del tot respecte les anteriors edicions i serà més d’alta muntanya. La sortida es farà des del Santuari de Núria amb la meta a La Masella, en una etapa de 35 km i 1.700 metres de desnivell positiu. Els participants faran un dels ascensos clàssics de la Vall de Núria com és el Puigmal, passant per Fontalba abans de pujar a un dels cims més emblemàtics de Catalunya, i posteriorment aniran cap al Pas dels Lladres (amb un avituallament a més de 2.500 metres), tot vorejant la frontera amb França.

La tercera etapa sortirà de Guils de Cerdanya, on l’organització portarà ben d’hora als participants en autobús. Un canvi que comporta retallar els antics 8 km inicials de carreteres i pistes al recorregut i dota de més interès i atractiu a una etapa de 39 quilòmetres amb 2.200 metres de desnivell positiu amb final a Encamp (Andorra).

En el quart dia de cursa, els participants de la PSR es mouran íntegrament per Andorra, en una etapa de 20 km i 1.900 metres de desnivell positiu que arrencarà des d’Encamp i acabarà a Arinsal. La cinquena etapa surt del Principat, passa pel costat del seu cim més alt, el Comapedrosa, i baixa fins a buscar la bucòlica població de Tavascan, al Pallars Sobirà.

L’endemà, en el sisè dia de competició, els corredors travessaran el Parc Natural de l’Alt Pirineu, fins a arribar a la població d’Esterri d’Àneu. La setena i última etapa que tancarà la Pyrenees Stage Run, creuarà el parc nacional d’Aigüestortes i el llac de Sant Maurici, per a entrar a la Val d’Aran i finalitzarà a la localitat aranesa de Salardú.





Gran participació internacional

La setena edició de la Pyrenees Stage Run compta amb més d’un centenar de participants inscrits, el 89% dels quals són internacionals. De fet, està confirmada la presència de corredors de 21 països diferents. Les nacionalitats més destacades són Alemanya (21%), Bèlgica (15%), Espanya (11%), Regne Unit (9%), Països Baixos (9%), Austràlia (6%) i els Estats Units. (6%). També cal destacar la participació per primera vegada en aquesta cursa d’un equip japonès. Una altra dada significativa és que la PSR tindrà un 36% de participació femenina.

El codirector de BiFree Sports, Jordi Vissi, ha destacat que “en aquesta edició 2023 per fi hem tornat al nombre de participants i a les sensacions que teníem abans de la pandèmia. El 2019 vam esgotar els dorsals disponibles i, enguany, hem tornat a fer ‘sold out’ set mesos abans de l’inici de la prova”. En aquest sentit, Vissi ha apuntat que aquesta dada “ens fa ser molt optimistes de cara al futur, perquè veiem que la cursa té la bona resposta que ja havia tingut abans i tornem a tenir una presència internacional molt important”, ha afegit.





Una experiència única

La PSR és una experiència única per a gaudir de la immensitat dels Pirineus amb un gran ambient de convivència. Es tracta d’una cursa que combina la passió pel trail running i el turisme esportiu, on l’experiència va més enllà de creuar els Pirineus, ja que en acabar les etapes, tots els corredors soparan junts, es farà el lliurament de premis i podran rememorar l’etapa del dia amb les fotografies i el vídeo resum de la jornada.

A més, un staff format per 50 persones vetllarà perquè els participants tinguin tota mena de serveis, sense haver de preocupar-se de res més que córrer i gaudir de la muntanya. Entre altres serveis, hi haurà servei de fisioteràpia o un seguiment en directe de tot el recorregut. Per últim, cal destacar que dins de la inscripció de la cursa estan incloses les vuit nits d’allotjament que gestiona l’organització de la prova.