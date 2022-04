Punts negres: detalls, consells i recomanacions per a tenir el cutis radiant

Segur que has sentit parlar, has tingut o tens punts negres. Sovint suposa una preocupació per a qui ho pateix, ja que es considera un senyal antiestètic, que no afavoreix. I, a més, on més apareixen són en zones molt visibles del rostre, com el nas.

Avui venim a explicar-te tots els detalls sobre els punts negres. I també a recomanar-te productes per a desfer-te d’ells d’una manera ràpida i efectiva.

Què són?

Els punts negres són el resultat natural d’un procés cel·lular i de l’activitat hormonal. Concretament, són uns punts foscos que apareixen en la pell i no acostumen a ser dolorosos, tret que s’infectin. Apareixen en els fol·licles pilosebacis, o cosa que és el mateix, en els porus que tenen un fol·licle pilós i una glàndula sebàcia, les que produeixen greix.

Sorgeixen per un cúmul de greix barrejat amb restes cel·lulars. Es queden retinguts en el conducte de sortida de la glàndula sebàcia a causa d’inflamacions o excés de secrecions, per la qual cosa la glàndula no pot drenar el necessàriament ràpid, s’embruta i adquireix aquest to negre per l’acumulació de melanina.

Causes de la seva aparició

Com ja hem esmentat, l’aparició dels punts negres és el resultat natural d’una sèrie de condicions que es donen en la pell. Tenim el cos ple de porus que alberguen pèls i glàndules sebàcies. Però, sí que és cert que apareixen majoritàriament en la cara, perquè en la zona T – front, nas i barbeta – és on hi ha una concentració més alta de glàndules productores de greix.

No hem de demonitzar el seu. El greix és una substància natural que produeix el cos per a lubrificar la pell i mantenir-la sana, però a vegades es produeix en excés. Això fa que el porus s’eixampli i es converteixi en el lloc perfecte per a generar punts negres.

I, per si t’ho preguntaves, la producció de seu depèn de les hormones. Durant l’adolescència, quan les hormones estan més voletejades, la creació de greix augmenta fins a un 500%. Durant el període, moments d’estrès, embaràs, etc. també és normal notar que es produeix molt seu i, com pots comprovar, tot es deu a les hormones, elles el controlen.

Per a reduir la seva aparició la millor recomanació que podem fer-te és que compleixis les teves rutines facials estrictament, tant de dia com de nit. Usa els productes que millor s’adaptin al teu tipus de pell. Renta-la bé, exfolia-la, aplica actius i crema solar i hidrata-la correctament.

