Punt d’or del FC Andorra davant del líder jugant tot el partit amb 10 jugadors (0-0)

El FC Andorra s’ha hagut de reconstruir després de l’expulsió d’Hevel al minut 1 (FC Andorra)

Partits com el d’aquest dissabte són molt difícils de resoldre, per no dir impossibles. El FC Andorra s’ha quedat amb un jugador menys en el primer minut de partit i, per a arrodonir-ho, davant del líder de la lliga SmartBank, la UD Las Palmas. Malgrat el patiment, s’ha aconseguit un empat (0 a 0) que representa més que la suma d’un punt.

L’àrbitre havia mostrat, només començar el matx, una tarja groga al tricolor Héctor Hevel, però, la participació del VAR ha fet reconsiderar la decisió al col·legiat i, després de veure les imatges, li mostrava la vermella directa. En el primer sospir, tota l’estratègia i la planificació dels andorrans, fulminades.

Tot i aquest enorme contratemps, el FC Andorra ha contingut les incursions dels canaris d’una forma “relativament” còmode. Això sí, el desgast dels homes d’Eder Sarabia, que avui veia l’encontre des de la grada per sanció, s’anava fent palès. Per sort, arribava el descans amb el marcador, molt meritori, de 0 a 0.

Ja a la segona meitat, el cansament dels jugadors tricolors encara es feia més evident per l’expulsió de l’holandès Hevel només iniciar-se l’enfrontament. Però, amb orgull, anaven mantenint la igualtat davant d’un rival que, molt probablement, pujarà a la Primera Divisió. El segon temps s’anava fent molt llarg a un lluitador FC Andorra que es veia obligat a treballar més en defensa i renunciar, en canvi, a jugades d’atac.

Malgrat la fatiga, els tricolors es mantenien amb ordre i, així, anava corrent el rellotge. Això sí, més lent del que voldrien els deixebles de Sarabia qui es feia un fart de donar instruccions via telefònica al seu segon, Jon López. Fins i tot, hi ha hagut alguna jugada, en la qual s’han animat a avançar línies ofensivament.

Ja en els últims 5 minuts del temps reglamentari ha arribat el tsunami de Las Palmas gaudint de vàries ocasions, fins i tot amb 3 pilotes a la fusta i un gran Ratti que es mostrava molt segur sota els pals. I, així, s’arribava al temps de descompte indicat per l’àrbitre -4 minuts-. Mentre, Eder Sarabia, infartant des de la grada a causa dels nervis.

Finalment, no han estat 4 sinó 5 els minuts afegits, però, aquest divendres, el FC Andorra ha mostrat orgull i saber fer. Ha sabut aturar al primer classificat i sumar un punt d’or que té regust a victòria. Bravo!