Pujada La Peguera 2026: obertes les inscripcions

El Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM) 2026 afronta la seva quarta prova puntuable amb l’obertura de les inscripcions de la Pujada La Peguera, que es disputarà el dissabte, 25 de juliol, a la carretera CS-141, a Sant Julià de Lòria. Després de les cites d’Arinsal i Arcalís, el campionat arriba a un dels traçats més representatius de l’automobilisme de muntanya andorrà. Amb 3,5 quilòmetres de recorregut i un pendent mitjà del 5 %, La Peguera tornarà a posar a prova la precisió, la regularitat i la capacitat dels pilots en un recorregut que acostuma a marcar diferències en la classificació general del campionat. El Reglament particular de la prova es troba publicat tant al web com a l’aplicatiu web del CAAM.
La prova està oberta als vehicles dels Grups 1 al 7 del CAAM, així com a les categories Promosport i Històrics, amb un màxim de 60 participants admesos. Les inscripcions romandran obertes fins al dilluns 20 de juliol, mentre que la llista oficial d’inscrits es publicarà l’endemà, 21 de juliol.
Com en totes les proves del CAAM 2026, la classificació final s’establirà amb la suma dels dos millors temps de cursa de cada pilot. La jornada començarà amb una mànega d’entrenaments lliures, seguida dels entrenaments oficials i de les quatre mànegues de cursa que determinaran els vencedors de la prova.
Tota la informació oficial de la prova —comunicats, convocatòries, classificacions provisionals i resultats finals— es publicarà exclusivament a l’aplicatiu web del CAAM, que continuarà sent el canal oficial d’informació durant tot el desenvolupament de la competició.
Els pilots que ja participen al CAAM 2026 poden formalitzar la seva inscripció de manera ràpida i segura ingressant amb la seva informació a l’Àrea Privada d’esportiva.aca.ad. Els pilots que s’inscriguin per primera vegada aquesta temporada hauran de completar el formulari d’inscripció disponible al web oficial de la prova.