Pujada Arinsal: motors a punt!

ACA Esportiva ho té tot a punt perquè aquest dissabte i diumenge es disputi a la carretera CS-520 a l’estació d’esquí d’Arinsal (Vallnord – Pal Arinsal) la quarta prova del Campionat de França de Muntanya 2a Divisió, cursa que compta amb 81 cotxes inscrits conduïts per alguns dels millors pilots francesos i andorrans.

Entre els pilots destacats hi ha Sébastien Petit (Nova Proto NP01, núm. 1), Franck Bellieres (Osella PA27, núm. 2), Dimitri Pereira (Norma M20FC, núm. 7), Francis Segond (Merlin MP 23, núm. 8), Ronald Garcès (Lamborghini Huracan Super Trofeo, núm. 24), els andorrans Jordi Gaig (Porsche GT3 R, núm. 25), Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX, núm. 26) i Edgar Montellà (Silver Car S3, núm. 14), a més d’un llarg etcètera.

A la Pujada Arinsal hi haurà la oportunitat de veure en acció junts, per primera i única vegada aquesta temporada, els quatre Joves Pilots ACA que estan seguint el programa de formació en competicions de muntanya: Raül Ferré (Silver Car CS, núm. 3), Marc Solsona (Speed Car GTR Evo, núm. 17), Ian Porté (Silver Car S2, núm. 20) i Marcel Muxella (Alpa 92 F-Renault, núm. 6).

Porté s’estrena a la Pujada Arinsal en la seva trajectòria en el programa formatiu de l’ACA. Muxella i Solsona tindran a casa la segona oportunitat de la temporada i pel que fa a Ferré, que està duent a terme un programa mixt en el campionat europeu i francès, conduirà davant la seva afició una màquina oficial de Silver Car, un CS de 1.1 litres amb turbocompressor.

Donada la gran afluència de participants i el gran nombre de pujades, d’entrenament o de cursa, que hi ha programades, la carretera quedarà tancada cada dia molt d’hora i no s’obrirà fins a la finalització completa de la jornada. El punt exacte de sortida de la pujada serà davant de l’Ushuaia Mountain Hotel d’Arinsal, establiment on hi ha instal·lada la base de la cursa.

El dissabte 18 la carretera es tancarà a les 9.30 hores i no s’obrirà com a mínim fins a les 17 hores. Pel que fa al diumenge 19, la CS-520 es tancarà a les 8 hores i no s’obrirà fins que la jornada hagi acabat del tot, aproximadament a partir de les 13.30 hores.

Les verificacions es faran aquesta tarda de divendres, dia 17, les administratives a la Sala Socio Cultural d’Arinsal i les tècniques en el propi parc de corredors, situat en el centre del poble.

Aquest és l’horari previst:

Dissabte 18 de juny de 2022

09.30h – Tancament de la carretera CS-520

10.00h – Entrenaments lliures no cronometrats

11.30h – 1a màniga d’entrenaments oficials cronometrats

13.00h – 2a màniga d’entrenaments oficials cronometrats

15.00h – Inici de la Cursa 1

Diumenge 19 de juny de 2022

08.00h – Tancament de la carretera CS-520

09.00h – Entrenaments lliures no cronometrats (Warm Up)

10.00h – Inici de la Cursa 2

12.00h – Inici de la Cursa 3

13.30h – Podi campionat (línia de sortida)

14.30h – Lliurament de premis (parc de pilots)