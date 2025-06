Pujada Arcalís: Domini absolut de Gerard de la Casa

Escenari de luxe per a l’automobilisme andorrà (ACA CLUB)

La Pujada Arcalís 2025 ha viscut aquest dissabte una jornada vibrant i plena de motors a ple rendiment -confirmant-se, després de diversos anys sense disputar-se- com un dels grans escenaris del Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM). Amb una meteorologia que ha acompanyat durant tota la jornada, el públic ha respost de manera entusiasta, emplenant els diferents punts de la carretera CS-380 per aveure de prop l’espectacle protagonitzat per 40 pilots.

Amb un traçat que exigeix el màxim, Arcalís ha posat a prova l’habilitat dels participants, des dels revolts inicials fins a l’arribada a 2.250 metres d’altitud, on les vistes imponents s’entrellacen amb la intensitat de la competició.

La prova celebrada a Ordino, segona data del Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya, ha estat una oportunitat per a comprovar el nivell dels participants locals i internacionals, que han demostrat que la muntanya andorrana és terreny de passió i talent.





Quatre curses d’alta intensitat

La Pujada Arcalís 2025 ha completat quatre curses en una jornada que han posat a prova els pilots del Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya en un traçat exigent i espectacular.

Cursa 1

La primera cursa es va iniciar amb força, amb Gerard de la Casa (Baporo Motorsport, Ford Fiesta) marcant el ritme en Producció (2:01.92), seguit per Erik Faura (Baporo Motorsport, Cupra Leon Cupra MK3) i Lluís Sala Clot (ACA Club, Seat Ibiza Cupra D).

En Sport, Joan Gil Sánchez (ACA Club, Silver Car S3) es va imposar amb 2:02.99, per davant d’Edgar Montellà (ACA Club, Speedcar GTR EVO) i Filipe Brandao (ACA Club, Silver Car S2 EVO).

En VHC, Jordi Enjuanes Balaguer (Escuderia Gironella, Van Diemen RF95) va dominar amb 2:07.93, seguit de Cristian Mayoralas Reina (ACA Club, Volkswagen Golf GTI 16s) i Joel Font Coma (ACA Club, Porsche 911 SC).





Cursa 2

La segona cursa va consolidar lideratges amb De la Casa (Ford Fiesta) rebaixant el temps fins a 1:59.76, amb Faura (Cupra Leon Cupra MK3) de nou segon i Ramírez Calatrava (Moto Club Manresa, BMW 325 E36) en tercera posició.

Gil Sánchez (Silver Car S3) va repetir victòria en Sport amb 2:01.87, seguit per Montellà (Speedcar GTR EVO) i Brandao (Silver Car S2 EVO).

En VHC, Enjuanes (Van Diemen RF95) va continuar dominant amb 2:06.46, mentre Font Coma (Porsche 911 SC) i Mayoralas (Volkswagen Golf GTI 16s) completaven el podi.





Cursa 3

A la tercera cursa, Gerard de la Casa (Baporo Motorsport, Ford Fiesta) va mantenir el domini amb 1:59.81 en Producció, seguit per Erik Faura (Baporo Motorsport, Cupra Leon Cupra MK3) i Ramírez Calatrava (Moto Club Manresa, BMW 325 E36).

En Sport, Joan Gil Sánchez (ACA Club, Silver Car S3) va marcar 2:01.07, amb Edgar Montellà (ACA Club, Speedcar GTR EVO) en segona posició i Filipe Brandao (ACA Club, Silver Car S2 EVO) tercer.

En VHC, Jordi Enjuanes Balaguer (Escuderia Gironella, Van Diemen RF95) va firmar un 2:05.73, amb Cristian Mayoralas Reina (ACA Club, Volkswagen Golf GTI 16s) i Joel Font Coma (ACA Club, Porsche 911 SC) mantenint-se en posicions de podi.





Cursa 4

A la quarta i última cursa, De la Casa (Ford Fiesta) va tancar amb un contundent 1:59.47, confirmant-se com el més ràpid de la categoria Producció, seguit de Faura (Cupra Leon Cupra MK3, 2:10.96) i Ramírez Calatrava (BMW 325 E36, 2:16.02).

En Sport, Gil Sánchez (Silver Car S3) va rebaixar el crono fins a 2:00.76, liderant davant d’Edgar Montellà (Speedcar GTR EVO) i Filipe Brandao (Silver Car S2 EVO).

En VHC, Enjuanes (Van Diemen RF95) va tancar la seva participació amb un 2:05.54, seguit de Mayoralas (Volkswagen Golf GTI 16s) i Font Coma (Porsche 911 SC).

Aquestes quatre curses han confirmat Gerard de la Casa, Joan Gil Sánchez i Jordi Enjuanes Balaguer com a dominadors de les seves respectives categories, però també han mostrat la competitivitat dels perseguidors, amb lluites constants entre Faura, Ramírez, Montellà, Brandao, Mayoralas i Font Coma.





Reconeixement al pilot més ràpid

El Trofeu Bonaventura Riberaygua, que reconeix al pilot més ràpid de la Pujada Arcalís, ha estat atorgat a Gerard de la Casa, que ha demostrat un domini absolut amb el millor temps absolut de la prova.

El trofeu ha estat lliurat per Toni Riberaygua, fill de Bonaventura Riberaygua, mantenint viu l’esperit de passió per la muntanya i per l’automobilisme que caracteritzava el seu pare i que aquest premi simbolitza a cada edició de la cursa.

Des de l’Automòbil Club d’Andorra han valorat molt positivament la jornada i han fet un agraïment especial al Comú d’Ordino i a l’estació d’esquí d’Ordino Arcalís “pel suport constant que fan possible que aquest esdeveniment esdevingui un referent de l’automobilisme de muntanya al país, així com al públic i col·laboradors, equips de treball, pilots i equips que han contribuït a l’èxit de la jornada”.