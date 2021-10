Puja un 20% el consum de dades per Internet al setembre

El tràfic per Internet en GB, durant el setembre s’ha situat en 8,85 milions de GB, el que representa un augment del 20,1%, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. Més concretament, el tràfic nacional ha estat de 3,02 milions, pels 5,83 que hi ha hagut de tràfic internacional. Des d’Estadística destaquen l’increment del 66% que hi ha hagut aquest setembre en el tràfic per Internet mòbil. Durant aquest 2021 l’augment ha estat del 14,6%, i en els darrers dotze mesos, la variació positiva és del 21,1%.

El departament d’Estadística també informa que el tràfic telefònic en minuts sense Internet, durant el mes de setembre del 2021, es troba en 13,55 milions, el que representa una variació percentual negativa del 8,7% respecte al mes de setembre de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 9,16 milions de minuts (67,6% del total i equivalent a un -8,8% respecte a l’any anterior), mentre que el tràfic internacional ha estat de 4,39 milions de minuts (32,4% del total i un -8,5% respecte a l’any anterior). Durant els primers nou mesos de l’any 2021, en comparació amb el mateix període del 2020, hi ha una variació percentual negativa del -10,0% en el tràfic telefònic en minuts sense Internet. Això és degut al fet que el tràfic nacional té una variació del -8,1% i el tràfic internacional del -14,1%.

D’altra banda, els abonaments per servei durant el mes de setembre se situen en 49.203 abonats als serveis de telefonia fixa, 89.014 abonats als serveis de telefonia mòbil i 38.168 abonats a Internet de banda ampla. Aquestes dades suposen una variació percentual positiva de l’1,9% respecte al mes de setembre de l’any anterior en telefonia fixa i del 5,4% en telefonia mòbil. Quant a abonats a Internet de banda ampla, també es registra un increment del 2,7%, respecte al mateix mes de l’any anterior.

De gener a setembre del 2021, en comparació amb el mateix període de l’any anterior, tant els abonats a telefonia fixa com a Internet de banda ampla presenten variacions percentuals positives de l’1,8% i del 2,6%, respectivament. Per contra, la telefonia mòbil presenta una variació del -0,6%. En dels darrers 12 mesos, els abonaments per servei se situen en 48.754 abonats per a la telefonia fixa, és a dir, una variació percentual positiva de l’1,9% respecte al període anterior. Pel que fa a la telefonia mòbil, se situen en 85.889 abonats, reflectint una variació percentual negativa del -1,1% per la caiguda del servei de prepagament, amb un -18,5%. Per últim, Internet de banda ampla se situa en 37.766 abonats, mostrant una variació percentual, positiva, del 2,9%.