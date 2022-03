Puig, out al supergegant dels Jocs de Beijing 2022

Els Jocs Paralímpics vivien aquest diumenge la segona cita amb la presència de Roger Puig. L’andorrà no ha pogut completar el supergegant en caure.

Puig estava realitzant una molt bona cursa marcant fins i tot el 7è temps parcial. Però, a un revolt a dretes, ha perdut el control i ha caigut i no ha pogut arribar a la línia de meta. L’andorrà marxava a 111km/h quan ha caigut, tot i que s’ha pogut aixecar i arribar a baix sense problemes.

Demà arriba el torn per a la combinada.

Roger Puig, esquiador: “Avui hem fet una cursa molt bona. Estic molt content de com ha anat, tot i que llàstima del DNF, però estava molt content de com estava anant la cursa, anant molt, molt ràpid, mostrant el nivell al qual estàvem entrenant. Llàstima de la caiguda. En aquell moment, just tallava el segon parcial, anava a 111 per hora i feia el 7è millor temps, però a una corba que hi havia tancada, amb marques de travessar els esquís que havien fet altres corredors i allà he rebotat, m’he desequilibrat i he acabat caient. Llàstima, era una cursa molt bona i hagués tingut un bon resultat, però bé, demà tenim supercombinada, que també és un altre súper, així que tenim una altra oportunitat”.