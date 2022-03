Puig demostra un gran esquí en la combinada dels Jocs de Beijing tot i caure al final de l’eslàlom

Aquest dilluns ha estat el torn de la combinada als Jocs Paralímpics. Roger Puig ha assolit la 23a posició a la cursa, després d’un supergegant en què marcava el 9è crono, i un eslàlom on estava entre els millors però un sortida a tres portes del final el deixava 17è.

Puig ha demostrat un excel·lent esquí en la combinada. Primer, al supergegant, ha fet una baixada al límit que l’ha situat en una molt bona 9a posició. A la segona mànega -eslàlom-, l’andorrà marcava uns grans cronos i estava gestionant les portes a la perfecció, però a tres del final ha perdut el control. Amb tot, ha remuntat la porta, i ha passat per finalitzar la cursa tot i la pèrdua de temps que el feia ser 17è de l’eslàlom i, finalment, 23è a la combinada olímpica.

Roger Puig, esquiador: “Avui jornada maratoniana. Hem començat amb un supergegant. He fet una baixada molt bona i he quedat novè. Es confirma amb els resultats dels Mundials, on vaig fer també novè al supergegant de la supercombi. A l’eslàlom estava fent molt bona baixada, mantenint parcials verds per davant del que finalment ha quedat tercer a la cursa, però a tres portes del final hi havia una doble, allà m’ha rotat el cos, se m’han aixecat els esquís, he caigut per terra, m’he aixecat ràpid, he remuntat i finalment he quedat 17è. Però bé, em quedo amb la il·lusió de què era un diploma segur, avui… i a veure les pròximes curses”.