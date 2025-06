Publiquen les bases de la 9a edició del concurs de fotografies de flora cerdana “Esteve Sais” de Llívia

Els guardonats i el jurat de 2024 amb la foto guanyadora al fons (Aj. Llívia)

El Grup de Recerca de Cerdanya i l’Ajuntament de Llívia convoquen una nova edició del concurs de fotografies de flora cerdana “Esteve Sais–Vila de Llívia”, dedicat a les flors naturals de Cerdanya. Aquesta serà la novena edició d’aquest certamen que l’any anterior va rebre 67 fotografies participants, una xifra rècord. Els tres primers premis de 2024 van ser per a:

El tercer premi, dotat amb 50 euros a la fotografia:

– “Fanalets” (Lilium pyrenaicum), de Raimon Anglada i Arumí

El segon premi, dotat amb 100 euros a la fotografia:

– “Controladora aèria” (Sempervivum montanum), de Dani Garrote

El primer premi, dotat amb 150 euros a la fotografia:

– “Sol de lluna” (Tussilago farfara), d’Antoni Olivella Solé





IX concurs de fotografies Esteve Sais – Vila de Llívia. Flora de Cerdanya

El Grup de Recerca de Cerdanya i l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Llívia convoquen el IX Concurs de Fotografies de Flora Cerdana “Esteve Sais–Vila de Llívia”, dedicat a les flors naturals de Cerdanya.

Bases:

– Podrà participar qualsevol persona major d’edat.

– El tema de les fotografies serà: flors naturals de Cerdanya. No s’acceptaran varietats cultivades o de jardí.

– La flor s’ha de mostrar en estat natural, no tallada.

– Es valorarà tant la qualitat de la fotografia, com la bellesa i la raresa de la flor.

– Es valorarà el fet que es pugui identificar correctament l’espècie de la flor a partir de la fotografia presentada.

– Les fotografies hauran d’haver estat realitzades a la Cerdanya, al Capcir o al Baridà.

– Les obres necessàriament seran inèdites i no poden haver estat mai premiades en altres concursos.

– Es podrà presentar un màxim de 3 fotografies, de les quals se n’ha de ser l’autor.

– La fotografia haurà de presentar-se en format jpg, amb un mínim de 2000 píxels el costat curt.

– Juntament amb la fotografia, s’adjuntarà un fitxer de text on hi figurarà el pseudònim, el títol de la fotografia i l’espècie de la flor i el lloc on s’ha pres la fotografia, les dades de l’autor, telèfon de contacte, adreça i correu electrònic de contacte.

– El nom de la flor haurà de ser la forma científica, indicant almenys el gènere.

– El lloc de trobada de la flor haurà de ser prou precís, especificant-se, almenys, el municipi. No s’acceptarà posar només el nom de la comarca o de la subcomarca.

– Les fotografies, juntament amb el fitxer de text amb les dades s’hauran de trametre al correu electrònic grup@recercacerdanya.org, abans de l’11 d’agost de 2025.

– El jurat estarà format per persones qualificades vinculades al món de la botànica i de la fotografia, que decidiran per majoria dels vots emesos.

– El veredicte del jurat es farà públic en el decurs de l’acte de lliurament de premis del 43è Concurs de Rams de Flors de Muntanya, a la Sala Teatre del Poliesportiu de Llívia, divendres 15 d’agost de 2025, a les 18.00 h.

– S’estableixen tres premis, de 150 €, 100 € i 50 €, que no poden recaure en un mateix autor.

– El jurat, si així ho creu oportú, podrà declarar un o més premis deserts.

– Els guanyadors seran avisats abans del lliurament dels premis, perquè puguin preparar la seva assistència a l’acte de lliurament, que serà obligatòria si volen obtenir el premi.

– L’organització declina qualsevol responsabilitat en cas de deteriorament de l’arxiu o pèrdua.

– L’organització disposarà del dret de publicació i exposició de les fotografies premiades (exposicions, revistes, conferències, etc.), esmentant-ne el nom dels autors, sempre que no sigui amb ànim comercial.

– Les obres premiades passaran a formar part de l’arxiu del Premi i no seran retornades.

– Les resolucions del Jurat són inapel·lables.

– Els organitzadors declinen qualsevol responsabilitat envers les imatges presentades. Cada autor/a es fa responsable dels potencials drets d’imatge.

– Qualsevol imprevist no recollit en aquestes bases serà resolt per l’organització.

– En cas que l’organització esbrini que, en contra de la documentació presentada, una fotografia no compleixi algun dels requisits d’aquestes bases, l’autor serà desqualificat.

– La participació en aquest concurs suposa l’íntegra acceptació d’aquestes bases.