Publicats els terminis per a presentar rebuts dels ajuts a l’habitatge del 2022 prorrogats durant el 2023

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la titular d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, l’Edicte pel qual es publiquen els terminis de presentació dels rebuts per a l’ajut per a l’habitatge de lloguer.

Així doncs, vist que el Govern va aprovar la pròrroga automàtica dels ajuts relacionats amb l’habitatge de lloguer de la convocatòria del 2022 fins el 31 de desembre del 2023, ara es fixen les dates límit de presentació dels rebuts per a l’ajut per a l’habitatge de lloguer prorrogats:

Trimestre Mensualitats del 2023 Data límit 1r gener-febrer-març 31 maig del 2023 2n abril-maig-juny 31 d’agost del 2023 3r juliol-agost-setembre 30 de novembre del 2023 4t octubre-novembre-desembre 31 de gener del 2024

Els rebuts s’han de presentar al Servei de Tràmits dels comuns o del Govern. Els rebuts presentats fora del termini a dalt establert, i sempre que no hi hagi un motiu degudament justificat, no s’abonaran.