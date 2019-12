L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), que depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat, posa a disposició de la ciutadania el desplegable informatiu Compte amb les allaus!. El díptic es troba al web de l’ICGC en els cinc idiomes oficials dels Pirineus (català, castellà, francès, eusquera i aranès) i té la voluntat de conscienciar d’aquest risc, inherent a la muntanya durant l’hivern, i millorar la seguretat davant d’aquest fenomen natural.

La publicació conté les recomanacions bàsiques davant els allaus i pot resultar d’interès per a totes les persones que freqüenten la muntanya durant els mesos d’hivern, com ara esquiadors, excursionistes, professionals de la muntanya, turistes o estudiants.

Segons indica la base de dades d’allaus, Catalunya té 1.300 km2 de terreny allavós i, tot i que cada any és molt diferent, es registren entre 250 i 300 allaus per temporada, amb una mitjana d’una o dues persones mortes. En més d’un 70% dels casos la pròpia persona involucrada és qui ha provocat l’allau.

Factors de risc i consells de seguretat

Les allaus es produeixen quan una massa de neu es precipita i cau avall pel vessant d’una muntanya. Poden ser de dimensions variables, produir-se per causes naturals o accidentals i, a més de l’existència de neu, hi ha diversos factors que influeixen en el risc que es desencadenin.

El desplegable explica, de manera gràfica i resumida, els cinc problemes típics que poden produir perill d’allaus: una nevada recent; acumulació de neu transportada pel vent; capes de neu febles fruit de nevades antigues; neu humida, i lliscament de la capa de neu sobre el terra. La identificació d’aquestes situacions ajuda els usuaris de la muntanya a preveure possibles riscos i adoptar els comportaments adequats. Els problemes típics d’allaus complementen el grau de perill, que es prediu en base a l’escala europea de perill d’allaus, que va de feble (1) a molt fort (5).

També s’explica el mecanisme necessari per desencadenar un allau, bé sigui per causes naturals o per una sobrecàrrega addicional sobre el mantell nival, com el pas d’un grup persones. Les situacions de perill es complementen amb la localització de possibles allaus per orientació i cota.

Escala de mides

El díptic informa també de l’escala de mides per mesurar la dimensió d’una allau. Aquesta escala és de 5 nivells i es considera que a partir de la mida 2 (allau mitjana) ja hi ha perill d’enterrament i possible mort per a una persona.

El butlletí de perill d’allaus de l’ICGC informa diàriament del grau de perill en base a l’escala europea de perill d’allaus a 24 hores vista i indica la tendència per les properes 48 hores. En els butlletins s’utilitza la simbologia explicada en el díptic.

Finalment, el díptic es complementa amb recomanacions sobre el material que cal dur a la muntanya en hivern específicament orientat a protegir-se davant d’allaus (pala, sonda i DVA) i consells per a la pràctica fora de pista (amb el significat de les diverses banderes informatives sobre el perill d’allaus).

Sistema de predicció i vigilància per allaus

A banda de l’edició d’aquest díptic, l’ICGC elabora ordinàriament diversos productes i col·labora en protocols de seguretat relacionat amb les allaus, atès que és l’organisme encarregat del sistema de predicció i vigilància per allaus a Catalunya. Així, durant la temporada hivernal elabora el Butlletí de Perill d’Allaus (BPA), de dilluns a dissabte, consultable al seu web i amb la possibilitat de subscriure’s per rebre’l diàriament. Les allaus que es produeixen cada any es cartografien i s’inclouen a la base de dades d’allaus de Catalunya.

Igualment, l’ICGC s’encarrega de la vigilància els set dies i les 24 hores durant la temporada hivernal per donar compliment al pla de protecció Allaucat, informa de la possibilitat de fusió de la neu dins del pla Inuncat i informa dels gruixos de neu en el marc del pla Neucat, tots de Protecció Civil.

D’altra banda, l’Institut realitza les prediccions local per a quatre estacions d’esquí gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i, quan és necessari, dona suport al desencadenament d’allaus de forma artificial.

Per dur a terme aquestes tasques, els tècnics de l’ICGC realitzen treball de camp i de laboratori, a més de disposar d’una xarxa d’observadors que permet cobrir tot el terreny.