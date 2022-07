Publicat el reglament de l’Andorra Rally Fullslip

ACA Esportiva, la divisió esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra, publica aquest dimarts, 26 de juliol, el reglament del 51 Andorra Rally Fullslip, nova denominació del fins ara conegut com Ral·li d’Andorra, que torna en exclusiva a la modalitat de velocitat per a automòbils Clàssics i Legend.

En el reglament s’hi pot trobar tot el que cal saber sobre la nova orientació de la prova automobilística andorrana, que s’ha plantejat presentar un ral·li compacte que faciliti la participació i el gaudi de pilots, copilots, equips i aficionats. Les inscripcions s’obriran el dia 9 d’agost i es clouran el 5 de setembre o quan s’hagin exhaurit les 80 places previstes.

Les categories convocades de velocitat són 4, totes de vehicles històrics de competició (grups 1, 2, 3, 4, A, N o B) fabricats i homologats abans del 31 de desembre de 1990:

• Pre75 – Fins a 31-12-1975

• Pre81 – De 1-1-1976 a 31-12-1981

• Pre85 – De 1-1-1982 a 31-12-1985

• Pre90 – De 1-1-1986 a 31-12-1990

Els cotxes d’aquestes quatre categories competiran conjuntament i s’establirà una classificació general escratx, de la qual només es premiarà al guanyador absolut del ral·li. Com que tots els cotxes estaran distribuïts en alguna d’aquestes quatre categories, tindran classificacions independents per a cadascuna i rebran un protagonisme idèntic. Hi haurà trofeu pel pilot i copilot dels cinc primers classificats de cada categoria.

Per tal d’incentivar la participació de cotxes de baixa cilindrada, l’Andorra Rally Fullslip crea la denominada “Classe 1a”, per a cotxes de sèrie fins a 1.300cc de qualsevol categoria. Per a ells hi haurà una classificació específica amb trofeus per als cinc primers classificats.

Com que també estan admesos els vehicles anomenats “Legend”, aquests hauran de pertànyer a alguna de les següents categories:

• Legend (històrics de competició originals pre93, grups 1, 2, 3, 4, A, N, B)

• Rèplica (històrics de competició amb variacions tècniques dels anteriors pre93)

• Tribute (cotxes històrics exoficials pre2000 dels grups 1, 2, 3, 4, A, N, B)

Aquests Legend, amb totes les mesures de seguretat adients, participaran sense límit de velocitat però només com a exhibició, sense classificació ni registres de temps.

Mig segle d’història

L’Andorra Rally Fullslip va arribar l’any 2021 a la seva 50 edició. Després d’aquesta reeixida fita, ACA Esportiva inicia ara una nova era per al seu ral·li nacional que representa un decidit impuls a la brillant trajectòria, alhora que enfoca els seus objectius a fer reviure les millors èpoques de l’especialitat.

Fins el 2007 l’Andorra Rally Fullslip va ser de velocitat i obert a tota mena de vehicles; de 2008 a 2011 va combinar les modalitats de velocitat per a cotxes moderns i regularitat per a clàssics i va ser aquesta última modalitat l’única convocada a partir de 2012.

Totes aquestes dades i la pròpia història de la prova figuren en el llibre recopilatori de les 50 edicions del ral·li que l’ACA va editar el 2021 –obra encara disponible– i que aporta bibliografia a l’esport automobilístic andorrà.

El 51 Andorra Rally Fullslip tindrà el seu nucli central a Andorra la Vella, amb el parc de vehicles situat a l’aparcament Prada Casadet. L’estructura del ral·li consistirà en una cerimònia de sortida a darrera hora de la tarda del divendres 16 de setembre, i una única jornada de competició, diürna, el dissabte 17 de setembre, amb 10 trams cronometrats i gairebé 90 km de velocitat. Aquesta informació serà comunicada per ACA Esportiva el dia 13 de setembre.

El 51 Andorra Rally Fullslip compta amb el patrocini d’Andorra la Vella i la col·laboració dels comuns de Canillo, Encamp, Ordino, la Massana i Sant Julià de Lòria. ACA Esportiva ha arribat a un acord amb el moviment ‘Fullslip’, que celebrarà un nombre reduït de ral·lis, tots amb la mateixa filosofia de rememorar les curses de carretera dels millors temps i oferir un itinerari assequible i divertit per a tothom, amb la conducció i el tracte humà com a punts clau.