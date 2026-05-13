Publicat el concurs nacional per a la tercera fase de la remodelació dels entorns de la Casa de la Vall

Aquest dimecres, el Butlletí del Consell General i el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) han publicat l’edicte pel qual es convoca un concurs públic nacional per a la remodelació de la zona posterior de la Casa de la Vall – Fase 3. Aquesta fase, centrada en l’enjardinament, el manteniment dels espais verds i el subministrament de mobiliari, compta amb un import base de licitació de 376.033,32 euros.
Tota la informació referent al concurs es pot consultar a la plataforma de contractació pública. Tal com també s’havia fet en convocatòries de fases anteriors, un dels requisits és dur a terme una visita a la zona on s’han d’efectuar els treballs, a fi de disposar d’una visió més completa a l’hora de proposar serveis i honoraris. La visita es durà a terme el dia 4 de juny del 2026 a les 11.00 h. Les ofertes s’han de presentar abans del divendres, 26 de juny, a les 15.30 h.
Aquesta tercera fase, que és la darrera del projecte dels entorns de la Casa de la Vall, se centrarà en la implantació dels espais enjardinats, incloent-hi el mur vegetal i la coberta vegetal ecològica previstos, a més de les cures necessàries per a garantir l’arrelament. A més, també es contempla el manteniment integral posterior del conjunt enjardinat i, de manera accessòria, el subministrament i la col·locació dels elements de mobiliari. Amb aquesta actuació es culminarà la transformació de l’espai, reforçant la qualitat ambiental i potenciant l’ús ciutadà.