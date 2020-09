PS+Independents d’Andorra la Vella proposen adequar espais com l’accés entre Meritxell i Fiter i Rossell

Els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Andorra la Vella engeguen el nou curs polític fent aportacions i traslladant propostes al Comú. Entre d’altres, el conseller Sergi González ha proposat adequar diferents espais de la parròquia i el seu mobiliari, entre els que destaca el passatge Callissa Ciutat Valira, que uneix l’avinguda Meritxell i el carrer Fiter i Rossell.

Aquí, segons González, cal realitzar una feina de condicionament, ja que hi ha zones que es veuen deteriorades, on la pintura i l’arrebossat s’estan desprenent, i alhora d’embelliment. El conseller socialdemòcrata ha fet la proposta a la comissió de Serveis Públics, que s’ha celebrat aquest dilluns, suggerint que, més enllà de l’actuació que es pugui fer com a servei públic també es podria establir un acord amb la propietat privada i l’Escola d’Art del Comú d’Andorra la Vella per fer un projecte d’embelliment a la zona i així “crear un espai on la cultura i l’art pugui tenir cabuda”.

Aquest és un exemple de la voluntat amb la que els tres consellers socialdemòcrates al Comú d’Andorra la Vella enceten el curs polític: sent proactius, fent aportacions, traslladant aquells suggeriments i demandes que els pugui fer arribar la ciutadania i estant al peu de carrer per escoltar-la i atendre els dubtes que pugui tenir. En aquest sentit, González ha assegurat que estan “oberts” i que es canalitzaran les demandes que la ciutadania els faci arribar.