La psicologia tòxica i destructiva és exercida per gent no competent acadèmicament, han llegit alguns llibres d’autoajuda i vist algun documental sobre psicologia i donen per fet que tenen la capacitat d’exercir com a terapeutes. Després, la seva manera de treballar és simplement repetint les mateixes frases a tothom, sense tenir en compte ni el seu nivell cultural, ni les seves capacitats cognitives.

Són uns xerraires, parlen sense coneixements científics, es basen en la faràndula i en la desesperació del pacient a entendre el seu problema o situació actual. Basen les seves teràpies en el pensament màgic (supersticions, atzar, carma, destí). Conseqüentment, no aporten eines mentals perquè el pacient pugui canviar la seva manera d’interpretar els esdeveniments.

Però encara pitjor, el pacient acaba sentint-se pitjor del que estava perquè li fan creure que està així per la seva culpa, perquè tot depèn d’ell. Li repeteixen constantment que si vol aconseguir alguna cosa, pot fer-ho. Que l’univers l´hi fa costat perquè pugui aconseguir els seus objectius, que simplement desitjant-ho amb totes les seves forces, l’aconseguirà. Indubtablement que si desitges alguna cosa i intentes aconseguir-ho, pots fer-ho però amb determinació, constància i un alt llindar a la frustració.

Tres conceptes indispensables en qualsevol equació de superació personal. Si no els tens en compte, segurament cauràs en la desesperació, en l’abandó dels objectius i adquirint sentiments d’inferioritat. Amb això vull que entenguis la importància de a qui consultes per a tractar les teves inquietuds psicològiques. La ment humana és molt complexa i es requereixen anys d’estudis i una preparació determinada per a fer-li entendre al pacient el seu funcionament i com, perquè i per a què s’altera el seu estat mental. Així per exemple, una mateixa situació interpretada de manera diferent provoca sentiments en la mateixa direcció, diferents.

També podeu seguir-me a https://www.facebook.com/elbachirri