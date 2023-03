PS SDP + dona suport als veïns d’Arinsal contra el macroprojecte immobiliari previst al centre del poble

Zona on es vol construir el macroprojecte immobiliari a Arinsal (Veïns en contra del projecte / Glop de Blau)

Els candidats que conformen la llista parroquial de PS SDP + a la Massana donen el seu suport als veïns d’Arinsal després que, ahir dimecres, es publiqués als mitjans de comunicació la intenció d’una promotora de construir un parc immobiliari de 32.000 metres quadrats al centre del poble.

Michel Moliné i Francesc Lizama consideren que Arinsal “no pot permetre que es faci una construcció tan colossal com aquesta, ja no només pels impactes mediambientals que comporta, sinó també pel col·lapse demogràfic, de recursos i circulatori que suposa per al poble i la necessitat de destinar-hi més serveis comunals”.

PS SDP + subratlla la manca de planificació i la mala gestió per part del comú i del Govern, ja que el promotor va presentar el pla parcial dies abans de la moratòria impulsada per l’executiu i ara la corporació comunal no pot aturar-ho legalment.

Els candidats a la Massana, així com membres de la llista nacional de PS SDP +, han mostrat el seu suport signant la campanya que alguns veïns d’Arinsal han creat a la plataforma Change.org per a aturar el creixement desmesurat i sense sentit que s’està produint al poble.