PS SDP + comparteix amb els sindicats de l’hospital que cal reorganitzar el SAAS

Pere López i Maria Carmen Garcia amb els representants del personal del SAAS (PS SDP +)

L’aliança PS SDP + s’ha reunit aquesta setmana amb els representants sindicals de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. El candidat a cap de Govern, Pere López, acompanyat de la número 6 de la llista nacional, Maria Carmen Garcia, han recollit els neguits dels representants del personal del SAAS i han compartit la necessitat de reorganitzar el SAAS en parapúbliques diferenciades per a la gestió del centre hospitalari i dels centres sociosanitaris. Consideren que amb el SAAS s’ha perdut eficiència en haver de fer front des d’un mateix organisme a la gestió de centres tan diferenciats.

Els sindicalistes també han posat damunt la taula l’ampliació de les permanències mèdiques més enllà dels caps de setmana per, d’aquesta manera, cobrir tots els dies de la setmana i descongestionar el Servei d’Urgències.

D’altra banda, han reiterat la necessitat de centralitzar les emergències i de disposar d’una única sala de control, i no continuar com fins ara, amb cada cos responent des del seu despatx. En la mateixa línia, proposen regular la presència de metges per a assegurar que sempre hi ha un metge de cada especialitat al país i no es pugui donar el cas que tots els d’una branca agafin vacances alhora.