PS + Progressistes: “El Govern en funcions no té mandat per a negociar amb la UE”

Pere López del PS i Jaume Bartumeu de Progressistes (AndorraDifusió)

En un comunicat, la coalició Partit Socialdemòcrata i Progressistes – SDP demana l’aturada immediata de les negociacions amb la Comissió Europa. En aquest comunicat, signat per Pere López i Jaume Bartumeu (presidents d’ambdues formacions) s’indica que durant tot el procés electoral s’haurien de deixar en quarantena les negociacions amb Europa.

Aquest és el comunicat íntegre del PS i Progressites – SDP:

“Lamentem haver de demanar públicament al Govern en funcions i al candidat de DA, que és cap de Govern en funcions, l’aturada immediata de les negociacions amb la Comissió Europea per a l’establiment d’un acord d’associació.

Aquestes negociacions, que porten força anys en curs, no presenten cap extrema urgència que pogués justificar la seva prossecució durant les setmanes que ens separen de les eleccions generals, la constitució del nou Consell General, l’elecció del nou cap de Govern i la subsegüent designació del nou equip ministerial.

Recordem que al gener del 2019 el cap de Govern, Antoni Martí, va tenir el seny i el sentit institucional de comunicar als negociadors de la Comissió Europea que la preparació d’unes eleccions generals a Andorra i la dissolució del Consell General durant el mes de febrer del 2019 no permetien continuar les negociacions durant aquell període.

El govern d’Antoni Martí va comunicar aleshores que la delegació andorrana no estaria en mesura de negociar fins que no s’hagués constituït un nou Govern i, aquest, hagués nomenat una nova delegació, vers la fi del mes de maig del 2019.

De manera incomprensible i, alhora, inadmissible el candidat Espot va manifestar al Vicepresident de la Comissió Europea, Sr. Maros Sefcovic, durant la visita que aquest va fer a Andorra el dia 13 d’octubre de l’any passat, que les autoritats andorranes no pensaven pas interrompre les negociacions “… durant la phase d’élection en Andorre en mars 2023.“(Compte rendu de la Commission de la visite du Vice-Président Sefcovic en Andorre, 13 octobre).

Aquesta actuació del cap de Govern en funcions és contraria a manifestacions que el propi Govern havia fet en el marc de l’acord polític amb els grups parlamentaris.

Semblant manera de procedir és inadmissible. Un govern en funcions no pot continuar cap negociació internacional en nom d’Andorra.

L’article 77 de la Constitució estableix que el Govern “… finalitza el seu mandat quan acaba la legislatura” en conseqüència el candidat Xavier Espot Zamora i tot el seu equip estan en funcions fins a la formació del nou Govern i no disposen de cap mandat per a comprometre Andorra en una negociació que té enormes conseqüéncies pel futur del país.

En conseqüència instem públicament al cap de Govern en funcions a respectar l’article 77 de la Constitució i comunicar als negociadors de la Comissió Europea, tal i com va fer el seu predecessor Antoni Martí, que la delegació andorrana no estarà en mesura de negociar fins que no s’hagi constitu·it un nou Govern i, aquest, hagi nomenat una nova delegació.

Avui mateix, ens hem dirigit als Coprínceps per a sol·licitar-los l’empara per a que es respecti l’article 77 de la Constitució.

També, hem adreçat una carta als ambaixadors de França i Espanya a Andorra, així com al Vicepresident de la Comissió Europea, Sr. Sefcovic, exposant-los que l’actual delegació negociadora andorrana no disposa de cap mandat, d’ença la dissolució del Consell General, per a continuar les negociacions”.