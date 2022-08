PS: Padreny demana els resultats i l’impacte que ha tingut l’espectacle MŪV del Cirque du Soleil

El conseller general del grup parlamentari socialdemòcrata, Roger Padreny, ha tramitat una demanda d’informació per a tenir accés a tota la documentació de planificació i avaluació de l’espectacle MŪV, que el Cirque du Soleil ha ofert al llarg de tot el mes de juliol.

Concretament, Padreny demana tota la documentació relacionada amb la planificació i previsió inicial del nombre d’assistents (classificats per país de residència i tipologia d’entrada), d’ingressos, de despeses i impacte econòmic de l’espectacle de l’any 2022 del Cirque du Soleil, INC a Andorra, així com tota la documentació relacionada amb l’avaluació posterior d’aquest espectacle, una vegada finalitzades totes les sessions previstes per l’any 2022.

El conseller socialdemòcrata aprofita per a sol·licitar que se li facin arribar també els resultats de les enquestes de satisfacció realitzades al públic que ha assistit a l’espectacle.

Es tracta d’una demanda, com ha precisat Padreny, que continua “l’activitat parlamentària de control al Govern que des del nostre grup parlamentari hem estat fent els últims dos anys en relació amb el Cirque”. En aquest sentit, a part de la present demanda d’informació, aquests últims dos anys Padreny ha formulat una altra demanda d’informació, dos preguntes orals i 10 preguntes escrites, qüestionant la celebració de l’espectacle del Cirque a Andorra en un context de crisi sanitària.

Es tracta d’un espectacle que té un cost anual d’uns 2,6 milions d’euros per a cada edició. El 7 d’agost del 2020 es va allargar la seva presència fins a l’any 2022 i que, posteriorment, s’ha allargat també fins al 2023 perquè no es van poder celebrar els espectacles previstos pels anys 2020 i 2021 a causa del context sanitari.

Aquesta demanda ha de permetre “conèixer quin és l’impacte real que té el Cirque a Andorra i comprendre la planificació inicial que es fa des del Ministeri de Turisme i des d’Andorra Turisme, així com l’avaluació posterior dels resultats”, ha manifestat Padreny.