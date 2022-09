PS: López reclama més diàleg ja que “Andorra es mereix més”

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, opina que “Andorra es mereix més” per a fer front als diferents problemes que té per davant tot veient la inacció del Govern. Així ho ha deixat palès en la seva intervenció al Debat d’Orientació Política aquest dilluns a la tarda, en la qual ha reclamat més diàleg.

López ha assenyalat que la situació que travessa el país és tan greu “que són molts els que ja no poden més i estan desesperats. Alguns, fins i tot, han de marxar”. “Viure al nostre país ha esdevingut insostenible”, ha manifestat, i “estem molt pitjor que a l’inici de la legislatura”.

És en aquest sentit que ha assenyalat que el que ha de preocupar és “que el Govern no estigui prenent mesures decidides per a solucionar els problemes actuals”, tals com: l’augment dels preus, salaris i pensions “que perden cada dia poder de compra” i són “insuficients per a fer front als costos creixents”, la reducció d’ingressos dels treballadors autònoms o “l’espiral sense fi en què s’han convertit, durant el Govern Espot, els preus de l’habitatge”.

Així mateix ha assenyalat que el discurs del cap de Govern -que López considera que “no ha fet la seva feina”, “no entén la realitat” i “viu en un altre món”- era “absolutament buit de propostes per al moment actual”.

Pel que fa a la problemàtica de l’habitatge, el president del grup parlamentari socialdemòcrata ha afirmat que “l’especulació immobiliària ha passat per sobre del dret a un habitatge digne i assequible dels treballadors”, i ha recordat les múltiples vegades que des del seu grup s’ha estès la mà i s’han fet propostes per a treballar conjuntament en aquesta qüestió. “Ens mereixem un Govern que faci de l’habitatge la seva absoluta prioritat”, ha conclòs López.

En quant a la pèrdua de poder adquisitiu, López ha assenyalat que “no la recuperarem amb la seva (d’Espot) forma de governar” i ha recordat que el salari mínim no arriba al 60% del mitjà, tal i com demana la Carta Social Europea i com DA s’havia compromès electoralment.

El president socialdemòcrata també ha assenyalat la manca de polítiques d’ajut per als treballadors autònoms i petits empresaris, que considera que “han quedat en una situació d’abandonament absolut per part de l’Administració al llarg de tota la legislatura”. Així, considera que el país “es mereix, i necessita, polítiques de suport, ajuda i atenció gairebé personalitzada per als agents socials, els petits empresaris i els autònoms, que són el veritable motor de la nostra economia i de la creació i conservació de llocs de treball”.

D’altra banda, ha reiterat la necessitat de bonificar els carburants, la qual cosa contribuiria a rebaixar l’escalada dels preus i alleugeriria tensions al teixit empresarial.

López ha insistit que l’Estat no té els recursos suficients per a desenvolupar les polítiques públiques necessàries, “i això ens aboca a pensions d’invalidesa, de jubilació i no contributives insuficients; a l’augment de preus de recursos necessaris i escassos com són les residències sociosanitàries; l’agreujament dels problemes de salut mental de la població, que continuen sent ignorats i amagats; a una gestió de la salut en què, malgrat diguin que volen posar la persona al centre, es demostra que ignoren la realitat de la població”.

Els joves també han tingut lloc en el discurs de López, que considera que “malgrat ser generacions molt ben preparades, senten que tenen un futur negre i han perdut la il·lusió”.

Com no podia ser d’altra manera, s’ha tornat a posar damunt la taula l’incompliment de l’acord per a la generalització del tercer pagador. “És inacceptable que encara, ara, hi hagi persones que no tenen accés al sistema de salut pel fet d’haver d’avançar els diners (de la part que acaba pagant la CASS) de proves i medicaments”, ha manifestat López. Així mateix, també s’ha recordat que no es disposa d’un sistema de salut mental “suficient per a atendre la població com ho necessita”.

“Volem una Andorra on cadascú de nosaltres hi tingui lloc i pugui desenvolupar el seu projecte de vida, on ningú es quedi enrere, un país que tingui en compte les necessitats de les persones, de progrés i inclusiu”, ha resumit López la visió socialdemòcrata, i ha valorat que el sistema fiscal actual és “injust” i “perpetua i augmenta les desigualtats”.

Així, ha conclòs que “Andorra es mereix més, i que fem un esforç per a trobar solucions per als veritables problemes de la ciutadania, i que el seu Govern respongui a les necessitats de la seva gent, i estigui a prop del conjunt dels ciutadans”.