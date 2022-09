PS: López demana al Govern “aclarir-se” en relació a la moratòria (o no) a la construcció

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha entrat una pregunta per tal que el cap de Govern respongui sobre la “improvisació” en matèria d’urbanisme. Concretament, demana “a quin Xavier Espot cal fer cas: al del debat d’orientació política o al de la presentació de l’informe econòmic de la Cambra de Comerç”, vist que el primer va afirmar que la llei de promoció de la sostenibilitat urbanística i turística suposaria “un fre a la construcció” i el segon ha afirmat que “aquí no s’atura res”. López ha entrat la pregunta per la via d’urgència per tal que el cap de Govern respongui en la sessió de control que el Consell General celebrarà aquest dijous a la tarda.

En el text de la pregunta, el líder socialdemòcrata recorda que, en el debat d’orientació política, el cap de Govern va anunciar l’entrada a tràmit, pel procediment d’extrema urgència i necessitat, d’una llei que hauria de posar fre al creixement urbanístic desmesurat. I posa de manifest que la memòria justificativa que acompanyava el projecte de llei “no es pot considerar més que com un veritable escàndol polític per la manca de respecte que implica en relació al Consell General”, doncs apunta que la memòria econòmica només eren “dos petits paràgrafs” i “l’únic impacte xifrat era el d’una pèrdua de recaptació de 100 euros en concepte d’inscripcions al registre d’habitatges d’ús turístic”.

Així mateix, López recorda les declaracions de la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, afirmant que no s’aturaria res i que “no serà una cosa excessivament difícil de complir perquè es validin els projectes”, i en la mateixa línia anaven les manifestacions del cap de Govern en la presentació de l’Informe Econòmic de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis. Alhora apunta que s’ha registrat “una veritable allau” de projectes i demandes als comuns derivada de la “situació d’inseguretat jurídica i de descontrol institucional” que s’ha generat per la divergència de missatges que han sorgit des de les diferents institucions.

López aprofita per a assenyalar que aquest creixement urbanístic ha estat “alimentat de forma continuada i decidida pel propi Govern al llarg de tota la legislatura amb mesures com reduccions fiscals i de cessió per a fer més viables i, justament, per a impulsar la realització de projectes d’edificació -majoritàriament destinats a la inversió i especulació immobiliària- al llarg de tot el país”.