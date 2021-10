Prova pilot per impulsar les bones pràctiques ambientals entre les federacions esportives del país

El secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, i el secretari d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, han presentat aquest dijous els resultats de la prova pilot del nou codi de bones pràctiques ambientals en el sector de l’esport del país. El projecte té per objectiu definir un codi de bones pràctiques adreçat a les federacions perquè integrin la perspectiva de sostenibilitat ambiental i respecte de l’entorn natural en el funcionament diari així com a l’hora d’impulsar esdeveniments i competicions esportives.

“Fer més sostenible l’activitat diària de les federacions és imprescindible per compaginar l’activitat esportiva i la protecció de l’entorn natural”, ha ressaltat Ruiz. En aquesta mateixa línia, Rossell ha asserit que “avançar en aquesta línia també permet reduir la petjada de carboni del país per continuar fent passos decidits per complir amb els compromisos internacionals i amb l’agenda mediambiental interna de neutralitat l’any 2050”.

La iniciativa s’ha impulsat de manera coordinada i transversal entre els Ministeris de Cultura i Esports i el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, i respon als objectius establerts en la Llei de l’esport i a la Llei d’impuls de la transició energètica i canvi climàtic (Litecc), així com segueix els criteris establerts al full de ruta de Govern, Horitzó23.

La prova pilot, que representa l’inici del projecte, ha permès treballar conjuntament amb federacions esportives de diferents característiques (espais interiors, espais exteriors, medi aquàtic, esports col·lectius, esports individuals, esports de combat, etc.) una llista de control per avaluar la sostenibilitat de les entitats, i segons els resultats atorga’ls-hi un distintiu ‘Organització sostenible‘. A la prova hi ha pres part cinc federacions: handbol, rugbi, natació, judo i vòlei.

Així, i amb la col·laboració i implicació d’Andorra Sostenible, les federacions han pogut treballar l’auto llista de control on s’ha avaluat, per una banda, la instal·lació on normalment entrena la federació així com els esdeveniments i competicions que organitzen, sigui al medi natural o en una instal·lació a porta tancada. La llista de criteris recull aspectes com l’estalvi d’aigua, l’estalvi d’energia, mobilitat sostenible, compensació de les emissions atmosfèriques, la gestió de residus o el consum responsable, entre d’altre. En total s’avaluen 40 criteris ambientals.

En funció del grau de compliment dels criteris establerts, s’atorga un distintiu d’or, plata o bronze que acredita la sostenibilitat de la federació. En la prova pilot, s’han atorgat quatre medalles de bronze i una de plata, fet que dibuixa “camp per millorar”, tal com ha destacat Ruiz.

Seguint aquesta línia, el secretari d’Estat d’Esports ha explicat que des d’aquest mateix mes de maig ja s’ha ampliat la prova pilot a la totalitat de les federacions. La idea és poder fer una avaluació del resultat final del projecte i anàlisi de les propostes de millora determinades per les federacions a finals d’aquest any. Es treballarà juntament amb el sector per acompanyar-lo i assessorar-lo perquè es puguin familiaritzar amb els nous criteris mediambientals que s’han treballat amb les cinc federacions participants en la prova pilot. La voluntat és que aquest criteri de sostenibilitat definit en la prova pilot sigui un punt més d’avaluació de cara a la sol·licitud dels ajuts de les entitats esportives a través del codi de bones pràctiques.

La presentació dels resultats de la prova pilot també ha servit per entregar els diplomes als representants de cadascuna de les federacions que hi han pres part.