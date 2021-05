Prova pilot del programa APTITUDE per avaluar l’estat de salut dels lauredians majors de 65 anys

El SAAS -Servei Andorrà d’Atenció Sanitària- i el Comú de Sant Julià de Lòria han signat, avui, un conveni de col·laboració per a la realització a la parròquia d’una prova pilot emmarcada en l’estratègia poblacional de prevenció dins del programa APTITUDE i destinada a persones majors de 65 anys. La signatura, a càrrec del cònsol major, Josep Majoral, i el director general del SAAS, Josep Maria Piqué, ha comptat amb la presència del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i de la cap del servei d’Envelliment i Salut, la doctora Eva Heras.

La prova ja va començar ahir i es farà un cribratge comunitari de la capacitat intrínseca dels 1.200 majors de 65 anys de la parròquia. En una primera fase, des del departament de Serveis Socials del Comú lauredià s’està trucant a totes aquestes persones, una per una, per donar-los cita per fer-se la valoració física i les proves cognitives.

Es preveu que aquestes valoracions, que es fan a l’edifici Glòria, acabin a l’agost amb una mostra d’unes 200 o 300 persones. Les persones que es diagnostiquin com a més fràgils, prendran part a uns tallers, a partir del mes de setembre, que impartirà personal del Comú. Després dels tallers, passats sis mesos de la primera avaluació, es farà una valoració cas per cas per determinar si la fragilitat ha revertit.

Tal com ha detallat Josep Majoral, aquesta prova pilot permetrà tenir una radiografia de l’estat la gent gran de la parròquia. També ha insistit en la importància de retardar al màxim la situació de dependència de les persones grans així com dotar-les d’un major grau d’autonomia i allu­nyar-les de la institucionalització.

En la mateixa línia, el titular de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat que obtenir els resultats d’aquest programa és un dels reptes de la medicina i l’atenció, per la qual cosa es treballa per “buscar mesures perquè l’envelliment sigui amb molta més salut i retardant cap al final de la vida les situacions de dependència”.

Per la seva banda, el director general del SAAS, Josep Maria Piqué, ha indicat que una altra de les finalitats del projecte és “millorar la qualitat de vida de les persones grans, però també hi ha l’objectiu de promocionar aquestes intervencions cap a aquest sector de la població perquè, per contra, suposa una càrrega social i econòmica pel país. “Creiem que en aquest àmbit, Andorra reuneix una sèrie de circumstàncies que fan que puguem posar en marxa experiències pilot per portar-les després a altres punts”.

La cap del servei d’Envelliment i Salut, Eva Heras, ha manifestat que “cada vegada intentem millorar més l’eina de cribratge i donar una millor intervenció, per la qual cosa, a Sant Julià, intentarem aportar informació de com es troba la població per abordar de la millor manera possible els tallers que la parròquia ja té en marxa”.