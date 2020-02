L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ja ha posat en funcionament la nova parada de taxis de l’estació d’autobusos de la Seu d’Urgell. L’espai s’ha ubicat al costat de l’equipament, concretament a l’avinguda de Garriga i Massó, on ocupa tres espais per a vehicles que fins ara corresponien a la zona blava.

L’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha explicat que de moment es farà una prova pilot, per tal de comprovar si la nova parada té un funcionament òptim i respon a les necessitats tant dels taxistes com dels usuaris. Fàbrega ha recordat que aquest punt de recollida “era una demanda històrica tant dels taxistes com de la població, sobretot dels veïns de la comarca que fan ús de l’estació”. El batlle també ha remarcat el fet que l’horari de funcionament del servei és de les 9 del matí a les 8 del vespre, cosa que permetrà que els veïns de la zona puguin fer servir la parada a la nit per aparcar-hi els seus cotxes particulars.

La implementació d’aquesta parada de taxis se suma a la reforma integral que es va dur a terme aquest any passat a l’estació d’autobusos de la Seu. Per Fàbrega, aquest “rentat de cara” contribueix a millorar la imatge d’una de les principals portes d’entrada a la ciutat. Tot i això, des de l’Ajuntament creuen que encara hi ha aspectes a millorar i per això estan “treballant amb ALSA perquè les línies siguin com més efectives millor”. Tot aprofitant la visita aquest dimarts del secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, Fàbrega li ha demanat que el Govern també treballi per fer l’estació “el més operativa i còmoda possible”. Dins d’aquest objectiu el consistori també ha proposat al Departament de Territori millorar l’aspecte i el funcionament del bar de l’estació, perquè considera que això “acabaria de donar el servei que es mereixen els veïns de l’Alt Urgell que fan servir aquest transport“.

Els taxistes ja havien reclamat en anteriors ocasions disposar d’aquest nou espai propi tenint en compte que fins ara a la Seu només hi havia una parada, la del passeig de Joan Brudieu, que és a 500 metres de l’estació d’autobusos. El juliol de 2016 l’Ajuntament de la Seu va aprovar per unanimitat una moció presentada per ERC en què es demanava que es fes realitat aquesta petició.