Protesta i vaga a la Seu d’Urgell en defensa de l’escola pública en català

Al voltant d’un centenar de persones s’han concentrat aquest dimecres al vespre a la plaça dels Oms de la Seu d’Urgell en defensa de l’escola pública en català. A l’acte, convocat pels sindicats USTEC–STEs, Intersindical i COS, s’ha mostrat el rebuig a la sentència dictada per la justícia espanyola que, des d’aquesta setmana, pot obligar a impartir un 25% de classes en castellà en qualsevol aula dels centres educatius catalans en cas que una sola família ho reclami. Davant d’aquest fet, a banda de condemnar aquesta decisió, els concentrats també han instat la Generalitat a protegir legalment els docents que defensen la immersió lingüística en primera línia.

La protesta ha culminat una nova jornada de vaga a l’ensenyament, aquesta vegada centrada en el rebuig a aquesta sentència judicial. L’aturada ha tingut poc seguiment entre el professorat, però sí que ha estat majoritari entre l’alumnat. A l’Institut Joan Brudieu, el principal centre educatiu de secundària del Pirineu, s’hi han sumat 389 estudiants, cosa que representa més del 65% dels que tenien dret a adherir-s’hi. I a l’Institut La Valira s’hi han afegit 80 alumnes. En canvi, pel que fa als docents, només l’han secundat dos professionals al Joan Brudieu i dos més a l’Escola Pau Claris, segons les dades facilitades pels mateixos centres. A l’Escola Albert Vives i al Col·legi La Salle no n’hi ha hagut seguiment, ni entre els mestres ni entre els alumnes.

Els representants del professorat i dels sindicats han llegit el manifest unitari de la jornada, titulat ‘La seva sentència, la nostra lluita‘, que denuncia que “un cop més, l’Estat espanyol fa servir tota la maquinària jurídica, hereva del franquisme, per reprimir i erradicar la nostra llengua” i que “aquesta sentència no és aïllada sinó que es tracta d’una peça més d’una estratègia que ja ve de lluny, orquestrada pels estats espanyol i francès contra l’eix vertebrador dels Països Catalans”. En aquest sentit, el text esmenta igualment “la Llei del Plurilingüisme al País Valencià, que impedeix que el català superi el 60%, o la nova Llei d’Educació de les Illes Balears, que es limita a blindar la meitat d’hores de català, per no parlar de la Catalunya del Nord, on l’Ajuntament de Perpinyà ha posat traves a la creació del Col·legi-Liceu de La Bressola, el primer íntegrament en català des de parvulari fins a la preparatòria”.