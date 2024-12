Juan Juncosa

Fins i tot de tu mateix, que potser siguis el més perillós. Protegeix els teus somnis. De tu i de tots. Si somies amb alguna cosa, pots aparcar-la, arraconar-la, mig oblidar-la, però no permetis que es destrueixi si realment ho vols. És mil vegades preferible deixar-ho adormit i oblidat fins que torni a aparèixer el moment de poder lluitar per ell. Potser pot trigar a fer-se, potser sigui a trams. Però, potser, no ens donen els somnis felicitat, il·lusió i fins i tot energia? Qui en el seu bon judici permetria que matessin alguna cosa així?

Et puc assegurar que les coses no passen en un sol dia. Ni t’engreixes, ni t’aprimes en un dia 20 quilos. Habitualment, les coses solen tenir un procés llarg. És molt fàcil desistir de continuar intentant allò que volem. És molt fàcil escoltar les desídies dels altres i els seus comentaris amb bona o mala intenció. Un somni no deixa de ser un ideal, una cosa que t’anima quan estàs desanimat. Per tant, no ho deixis morir. Es compleixi o no un somni, és una idea bonica que et dona llum a la foscor. Que t’alimenta sense gana i és capaç de treure’t un somriure quan sembla impossible.

Així doncs, protegeix el teu somni, es compleixi o no. Deixa el temps i la teva feina sense obsessió per a aconseguir-ho, que decideixin si es farà realitat o no. Amb el temps, les persones venen i van del teu costat, com en un tren. Però els teus somnis, les teves pròpies idees, viatgen sempre amb tu. No perdis aquesta màgia.





