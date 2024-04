Protector tèrmic per al cabell: El bàsic que mai hauries d’oblidar

Una dona utilitzant un assecador (Belleza Activa)

Si acostumes a usar assecador de cabell i/o eines de pentinat com a planxes o arrissadors, aquest article t’interessa. Perquè, com t’hem explicat en diverses ocasions, la calor és un dels principals enemics de la teva cabellera. Diràs: sí, sí, ja, ja, però no puc renunciar a ells. I no cal que ho facis (encara que seria ideal que reduïssis el seu ús), sempre que no oblidis a aquest gran aliat: el protector tèrmic.

Què li passa al teu cabell quan li apliques calor?

Sotmetre al teu cabell a altes temperatures de manera regular té diverses conseqüències, com la deshidratació, que el deixa sec, trencadís i propens a l’encrespament.

També danya la cutícula, la capa protectora del cabell, fent-lo més vulnerable al trencament i les puntes obertes. Així mateix, afecta la queratina, la proteïna que li dona força, afeblint-lo.

I una altra més: La calor accelera la pèrdua de color en cabells amb coloració, i, en general, produeix falta de lluentor i l’aparició de tons no desitjats (això ocorre molt en el cas dels cabells blancs, que es tornen groguencs).





Com actua el protector tèrmic?

El protector tèrmic crea una capa invisible en el cabell que repel·leix la calor, evitant que penetri en la fibra capil·lar i causi danys. A més, molts productes també contenen ingredients hidratants i nutritius que ajuden a reparar els cabells danyats i protegir-los dels agents externs.

Aplica’l de manera uniforme, sempre que vagis a utilitzar eines de calor: sobre el cabell humit, si utilitzaràs l’assecador, i sobre el cabell sec, si el que usaràs és una styler o un arrissador.

Així i tot, i com dèiem abans, per a mantenir un cabell sa i bonic hauries de limitar l’ús d’aquesta mena d’eines sempre que sigui possible i controlar que la temperatura no sigui excessivament alta. Aporta al teu cabell la hidratació i nutrició necessàries perquè continuï fort i saneja les puntes periòdicament





Per bellezactiva.com