Protecció Civil reactiva la prealerta per perill d’incendi molt alt al centre i sud d’Andorra

El Departament de Protecció Civil ha reactivat la prealerta per perill d’incendi a nivell 2 molt alt a la zona central i sud del Principat d’Andorra fins a 1.500 metres, d’acord amb la informació publicada pel Cos de Bombers al Butlletí de perill d’incendi forestal. A la resta del país i fins a 2.000 metres el risc d’incendi és alt, és a dir, a nivell 1; i, per sobre dels 2.000 metres, el perill d’incendi és de nivell 0 baix o moderat.
Davant d’aquesta situació, Protecció Civil ha accionat una sèrie de procediments preventius d’acord amb la campanya de prevenció d’incendis forestals amb les restriccions de l’ús del foc en les zones de barbacoa i la suspensió de les enceses de foc i el llançament de coets pirotècnics.
És la segona prealerta per perill d’incendi a nivell 2 molt alt que ha activat el Departament de Protecció Civil aquesta setmana. El risc d’incendi ha tornat a augmentar i es preveu que s’allargui fins dilluns 18 d’agost.
Per la seva banda, el Servei Meteorològic Nacional (SMN) ha activat un avís groc (perill moderat) per altes temperatures a tot el país. La previsió és que es registrin temperatures anormalment altes i humitats molt baixes, amb temperatures màximes que poden arribar als 35 graus a la Borda Vidal. El pronòstic és que la nova ratxa càlida serà més curta que les anteriors, atès que a partir de dilluns 18 d’agost al vespre les temperatures baixaran i tendiran a normalitzar-se.
Recomanacions de Protecció Civil per a prevenir la calor
Es recomana limitar les sortides i les activitats físiques durant les hores de més calor, així com reduir les activitats intenses. Cal hidratar-se sovint, utilitzar roba lleugera i protegir-se el cap, sobretot en cas de fer exercici o de sortir al carrer i freqüentar llocs climatitzats. Es recomana tancar finestres i persianes exposades al sol i obrir-les durant la nit, a més de fer servir sistemes de climatització per a refrescar els espais.
També és important romandre a les zones més fresques de la casa i preparar menjars lleugers. Pel que fa als nadons i infants, es recomana hidratar-los sovint, no exposar-los al sol durant un llarg període de temps, usar roba lleugera i portar el cap protegit. També cal recordar que s’ha d’estar pendent de les persones grans o malaltes que viuen soles, visitar-les un cop al dia i ajudar-les a seguir aquests consells. En aquest sentit, el Departament de Protecció Civil, en col·laboració amb els Ministeris d’Afers Socials i Salut, han traslladat consells d’autoprotecció específics a tots els centres de dia, llars de jubilats, centre sociosanitaris i altres entitats per a vetllar per una atenció adaptada d’aquests col·lectius.
Cal també tenir cura dels animals de companyia, oferint-los zones amb ombra i aigua a proximitat.
Pel que fa a les accions de prevenció del perill d’incendis, se sol·licita evitar qualsevol activitat amb foc o espurnes i ser prudents en les activitats que es realitzin en l’entorn natural, no fumar ni llençar burilles al bosc, respectar les restriccions i senyalitzacions de les autoritats competents i en cas de detectar fum o foc, trucar immediatament al telèfon d’emergències 112.
Es trobarà aquesta informació i més consells a https://www.protecciocivil.ad/info-riscos/altestemperatures i https://www.protecciocivil.ad/info-riscos/incendis-forestals on es poden consultar les indicacions habituals per a extremar les precaucions durant aquest episodi meteorològic a les xarxes socials i seguir l’evolució meteorològica a www.meteo.ad i l’evolució de perill d’incendis a www.incendis.ad.