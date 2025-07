Protecció Civil de la Generalitat manté el Pla INUNCAT per intensitat de pluja aquest dimecres i dijous

Un episodi de pluja intensa (iStock)

Protecció Civil de la Generalitat manté activada l’alerta del Pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT) davant la previsió de xàfecs intensos avui dimecres 23 i demà dijous 24 de juliol a diversos punts del país, especialment a les comarques de la meitat nord, litoral i prelitoral de la demarcació de Barcelona i Tarragona.

Aquest matí de dimecres s’ha reunit el Comitè Tècnic del Pla INUNCAT per a analitzar l’evolució de la situació meteorològica i hidrològica. Durant la reunió s’ha constatat que, tot i la baixa probabilitat, hi ha condicions perquè es puguin produir xàfecs torrencials. Per aquest motiu, s’ha acordat mantenir l’alerta del Pla INUNCAT i continuar amb el seguiment actiu de l’episodi. També s’ha acordat intensificar el monitoratge del territori i agilitzar les comunicacions en cas que calgui adoptar mesures addicionals.





Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC):

Aquest dimecres, 23 de juliol, s’esperen xàfecs que poden superar els 40 l/m² en 30 minuts, especialment a la meitat nord i al litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona.



També s’ha emès un avís per acumulació de més de 100 l/m² en 24 hores a diverses zones del nord-est i de l’interior.



El dijous, 24 de juliol, les precipitacions continuaran, però amb una intensitat i probabilitat més baixa, afectant sobretot el litoral sud, Pirineu oriental i interior de Girona.

El fenomen està associat a un solc de baixes pressions en altura que es desplaça pel Cantàbric i afavoreix la inestabilitat atmosfèrica. A diferència d’una DANA, amb aquesta configuració no es preveu que quedi estancada i les bandes de precipitació es desplaçaran progressivament, fet que pot evitar acumulacions prolongades en un mateix punt.

Els avisos tenen caràcter local, però poden provocar afectacions puntuals importants en zones urbanes, punts baixos, clavegueram o rieres.

Des de Protecció Civil es presta especial atenció a les zones de la Catalunya central on va ploure fa dues setmanes, a les comarques de la Segarra i Urgell per pluges les capçaleres dels rius que aporten aigua al Segre, i el litoral i prelitoral sud de Barcelona (Penedès, Garraf) amb especial atenció al Foix.