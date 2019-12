El Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències ha presentat aquest divendres el seu balanç d’activitat de l’any 2019 davant el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, el secretari d’Estat, Joan León, i una cinquantena de col·laboradors del departament.

Durant la presentació s’han repassat els aspectes més rellevants de l’any, des de les accions formatives i de sensibilització de la població coordinades pel Departament fins als dispositius preventius, intervencions i emergències i projectes de futur fent referència als seus tres eixos de treball: la formació, la prevenció i la intervenció. Tal com ha explicat el director del departament, Cristian Pons, “una de les apostes més importants és en qüestions de formació i de sensibilització de la població, aspecte clau per esdevenir una societat més resilient, preparada per fer front als riscos del nostre territori”.

La cap de l’Àrea d’Implantació i Planificació, Yolanda Font, ha fet incís en el “projecte formatiu pioner a escala europea que ha coordinat el Departament de Protecció Civil i que ha reunit professionals del CENMA, la Creu Roja Andorrana, el Servei Meteorològic i Bombers d’Andorra per un mateix objectiu: formar la població des de l’edat dels 11 anys en riscos naturals, autoprotecció i primers auxilis”.

En la vessant més preventiva, s’ha fet incís, com cada any, en els gairebé 80 actes extraordinaris que coordina el Departament de Protecció Civil amb l’objectiu de vetllar per la seguretat no tan sols dels participants sinó també del públic en general. En aquest sentit, s’ha destacat l’ampli dispositiu de seguretat i sanitari, de prop de cent efectius, desplegat durant les finals de la Copa del món d’esquí alpí de Soldeu-el Tarter, coordinat des d’un centre de comandament des de la mateixa estació. Cal esmentar que els esdeveniments extraordinaris s’han multiplicat per quinze en els darrers deu anys.

Pel que fa a les relacions amb els països veïns, s’ha volgut destacar la “bona relació entre Andorra i França, que ha permès que enguany s’hagin procedimentat les comunicacions”. Així, les incidències i emergències es comuniquen per tal de garantir que els tancaments programats, les incidències i les emergències es comuniquin immediatament a les autoritats andorranes i perquè tothom estigui al cas de les afectacions i els restabliments del trànsit en l’accés a Andorra des de França.

En l’apartat més operatiu, s’han destacat 3 situacions d’emergència de les gairebé 20 (18 de relacionades amb riscos naturals i 3 amb altres) que han necessitat l’activació de recursos del Departament: l’onada de calor que va afectar el país a finals de juny, amb màximes històriques en diverses estacions; el despreniment de la Portalada, que va fer tallar un dels principals eixos de comunicació del país durant sis hores, i l’important episodi de pluges de finals d’octubre, que va requerir un seguiment especial dels cabals del riu amb les noves estacions hidrològiques.

El director del Departament ha manifestat que aquestes situacions permeten, d’una banda, aplicar i revisar els procediments i l’organització que preveuen els esborranys de plans d’emergència i, d’altra banda, col·laborar i compartir experiències amb la resta de grups d’actuació i col·laboradors, fent incís en el treball en equip i la voluntat d’adaptació i millora com a clau d’èxit.

Finalment, s’ha parlat dels projectes més estratègics del Departament: l’aprovació de la Llei qualificada de protecció civil, necessària per regular les activitats que s’hi desenvolupen, i la construcció del Centre Nacional d’Emergències, bàsic per desplegar tota l’estructura relligada a la centralització de les trucades d’emergència i optimització dels recursos.

Cal esmentar també la intervenció del Servei Meteorològic Nacional a la part final de l’acte, que ha presentat el seu nou butlletí de previsió d’allaus, i l’entrega d’una placa de reconeixement al Sr. Francesc Areny, director del DPCGE des que es va crear, l’any 2007, per la seva trajectòria.

La trobada ha finalitzat amb un aperitiu en què els assistents han pogut parlar i intercanviar impressions.