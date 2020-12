Protecció civil alerta de l’evolució del risc d’allau i demana prudència en les activitats a la neu

Neu i vent. És la combinació de la qual estan pendent els efectius del COEX, Protecció Civil i estacions. Les precipitacions, que a hores d’ara encara són actives, han d’anar remetent, però atenció a l’avís per vent i a les temperatures, que han de pujar en les properes hores, perquè les congestes es podrien convertir en un perill. Per això valoren tirs d’allau en punts viaris com Soldeu i Arcalís.