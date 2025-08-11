Protecció Civil activa una prealerta per perill d’incendi molt alt

El departament de Protecció Civil ha activat una prealerta per perill d’incendi en base a la informació del Butlletí de perill d’Incendis publicat pel Cos de Bombers que situa Andorra al nivell 2 molt alt al fons de vall de la zona central i sud del país fins a 1.500 metres. A la resta del país i fins a 2.000 metres el risc d’incendi és alt, és a dir, a nivell 1. Per sobre dels 2.000 metres, el perill d’incendi és de nivell 0 baix o moderat.
Davant d’aquesta situació, Protecció Civil ha activat una sèrie de procediments preventius d’acord amb la campanya de prevenció d’incendis forestals com la suspensió de les enceses de foc, el llançament de coets pirotècnics i les restriccions de l’ús del foc en les zones de barbacoa.
El risc d’incendi ha augmentat perquè se segueix sota l’efecte d’una massa d’aire molt seca i s’acumulen dies amb temperatures molt altes per l’època de l’any acompanyades d’humitats molt baixes amb escassa o nul·la precipitació.
Activada la prealerta per altes temperatures al centre i sud del país
Aquest dilluns i, per segon dia consecutiu, es manté activada la prealerta per altes temperatures al centre i sud del país i que s’allargarà fins dimarts, tal com ha informat el Servei Meteorològic Nacional (SMN).
Les temperatures pròpies de l’onada de calor persistiran encara fins demà dimarts al centre i sud del país mentre que al nord es mantindrà l’avís per ratxa càlida. Les tempestes previstes per a demà dimarts podrien refrescar lleugerament l’ambient, però mantenint-se en valors de ratxa càlida al centre i sud, mentre al nord finalitzaria l’avís per calor. La possibilitat de tempestes més extenses durant el dimecres afavoriria un lleuger descens de les temperatures i es podria finalitzar aquest episodi càlid també al centre i sud.
Les temperatures màximes previstes fins dimarts seran de 36 ºC a la Borda Vidal, 35 ºC al Roc de Sant Pere o 32 ºC a Les Salines, i les mínimes es mantindran per sobre dels 18 ºC a la vall central i dels 13 ºC a parròquies altes.
Recomanacions de Protecció Civil per a prevenir la calor
Es recomana limitar les sortides i les activitats físiques durant les hores de més calor així com reduir les activitats intenses. Cal hidratar-se sovint, utilitzar roba lleugera i protegir-se el cap, sobretot en cas de fer exercici o de sortir al carrer i freqüentar llocs climatitzats. Es recomana tancar finestres i persianes exposades al sol i obrir-les durant la nit, a més de fer servir sistemes de climatització per a refrescar els espais.
També és important romandre a les zones més fresques de la casa i preparar menjars lleugers. Pel que fa als nadons i infants, es recomana hidratar-los sovint, no exposar-los al sol durant un llarg període de temps, usar roba lleugera i portar el cap protegit. També cal recordar que s’ha d’estar pendent de les persones grans o malaltes que viuen soles, visitar-les un cop al dia i ajudar-les a seguir aquests consells. En aquest sentit, el Departament de Protecció Civil, en col·laboració amb els Ministeris d’Afers Socials i Salut, han traslladat consells d’autoprotecció específics a tots els centres de dia, llars de jubilats, centres sociosanitaris i altres entitats per a vetllar per una atenció adaptada d’aquests col·lectius.
Cal també tenir cura dels animals de companyia, oferint-los zones amb ombra i aigua a proximitat.
Pel que fa a les accions de prevenció del perill d’incendis, es sol·licita evitar qualsevol activitat amb foc o espurnes i ser prudents en les activitats que es realitzin en l’entorn natural, no fumar ni llençar burilles al bosc, respectar les restriccions i senyalitzacions de les autoritats competents i en cas de detectar fum o foc, trucar immediatament al telèfon d’emergències 112.
Es trobarà aquesta informació i més consells a https://www.protecciocivil.ad/info-riscos/altestemperatures i https://www.protecciocivil.ad/info-riscos/incendis-forestals on es pot consultar les indicacions habituals per a extremar les precaucions durant aquest episodi meteorològic a les xarxes socials i seguir l’evolució meteorològica a www.meteo.ad i l’evolució de perill d’incendis a www.incendis.ad.