Protecció Civil activa una prealerta per altes temperatures

El Departament de Protecció Civil ha activat una prealerta després que el Servei Meteorològic hagi emès aquest dijous l’avís taronja per un episodi de temperatures elevades. Es preveu durant el cap de setmana, les màximes podrien assolir els 35 °C a 1.500 m, 37 °C a Andorra la Vella i 38 °C a Sant Julià de Lòria. Les temperatures mínimes previstes podrien no baixar dels 18 °C a la vall central i dels 14 °C a 1.500 metres.

A partir de dilluns es preveu que les temperatures baixin lleugerament, però no serà fins dimarts que s’acostaran a valors normals per a l’època de l’any, en haver-hi major moviment atmosfèric.

La situació actual es diferencia de la passada onada de calor registrada el mes de juny, en tant que actualment no es preveu l’assoliment de valors de temperatures extremes per al mes de juliol, com si es va produir durant el mes de juny en algunes estacions, però s’espera que la seva persistència en el temps sigui superior.

Tal com ha apuntat el Servei Meteorològic els llindars de temperatures establerts per a l’emissió de qualsevol avís es defineixen en funció de la raresa d’ocurrència del fenomen en qüestió, segons els registres realitzats per les estacions de referència al país. Per tant, no són comparables als països veïns. De la mateixa manera, a l’haver-hi a una certa altitud l’augment de les temperatures arriba al territori amb un cert decalatge respecte a territoris veïns. Aquests fenòmens solen tenir menor durada.

Protecció Civil recomana beure força aigua i limitar l’activitat a l’aire lliure a les hores de més calor i reduir les activitats intenses, sobretot al migdia. Quan es fa exercici cal hidratar-se sovint i portar un ritme adequat a la forma física de cadascú.

També es recomana tancar portes i les finestres i abaixar les persianes durant el dia si entra el sol, i obrir-les durant la nit i matinada. Cal evitar sortir de casa durant les hores de màxima calor, romandre a les zones més fresques de la casa. Es recomana portar roba lleugera i freqüentar llocs climatitzats i protegir el cap de la calor directa.

Els nadons i infant s’han d’hidratar sovint, no han de romandre exposats durant un llarg període de temps, usar roba lleugera i portar el cap protegit. Durant els desplaçaments en cotxe han de beure aigua i en cap concepte s’han de quedar sols als vehicles.

També cal recordar que s’ha d’estar pendents de les persones grans o malaltes que viuen soles, visitar-los un cop al dia i ajudeu-los a seguir aquests consells.

Trobareu informació a https://www.protecciocivil.ad/info-riscos/altes-temperatures

Podeu consultar les indicacions habituals de Protecció Civil per a extremar les precaucions durant aquest episodi meteorològic a les xarxes socials i seguir l’evolució meteorològica a www.meteo.ad.

A hores d’ara els Departaments del Govern pertinents (Servei Meteorològic, Protecció Civil i els Cossos Especials) romanen atents a l’evolució de les previsions.