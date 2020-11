‘Prostitución’, coproduïda per l’ENA, s’estrena a Andorra amb una representació a l’Auditori Claror

Ja estan a la venda les entrades per assistir, diumenge 22 de novembre, al musical-documental, Prostitución, que acollirà l’escena laurediana.

Dirigida per Andrés Lima, l’obra està coproduïda entre d’altres, per l’Escena Nacional Andorrana (ENA), i compta en el seu equip amb dos andorrans, Alfons Casal en l’ajudantia de direcció i Héctor Mas en la producció executiva.

Tres actrius, Carmen Machi, Nathalie Poza i Carolina Yuste, compromeses com a dones i artistes, se submergiran en el món ple de controvèrsia de la prostitució.

Prostitución s’emmarca en el calendari d’una 57a Temporada de Teatre conjunta entre Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria marcada per les mesures de prevenció de la Covid-19 i amb aforaments reduïts per garantir els protocols de seguretat.

Per això, el públic de l’Auditori Claror haurà de complir les següents mesures: ús obligatori de la mascareta, hi haurà gel hidroalcohòlic a l’entrada del teatre, s’haurà de garantir la distància de seguretat, les entrades i les sortides es faran de manera esglaonada, es desinfectarà la sala abans i després de cada funció. També es recomana no imprimir les entrades i presentar-les al telèfon mòbil.