Pros i contres del CrossFit

El CrossFit és l’entrenament més popular en l’actualitat. És un entrenament d’alta intensitat; un exercici per a guanyar massa muscular i per a cremar calories. A més, millora la capacitat aeròbica, el pes corporal disminueix, disminueix també el percentatge de greix corporal i s’incrementa la massa magra. Avui expliquem els beneficis i els perills d’aquesta activitat física.

El CrossFit té molts beneficis, entre els quals es troben els anteriorment esmentats. Treballa tots els grups musculars, a diferència del que ocorre amb qualsevol altre exercici i en alguns esports, ja que combina moviments de tots els músculs.

A més, té una alta efectivitat, ja que fa que el ritme cardíac es mantingui elevat durant la major part de l’entrenament. Això fa que s’acceleri el metabolisme, ajudant a cremar calories fins i tot després d’acabar l’exercici. Igualment, no és un esport que hàgim d’estar practicant molt temps per a notar millores.

Però el CrossFit té dues cares, la part dels beneficis que és el que tots volem saber, però un entrenament militar té conseqüències, en forma de lesions. Per a practicar aquest esport és necessari tenir una bona base física. Si mai has practicat esport o fa temps que no fas res, és convenient que abans et preparis fins a tenir una bona forma física.

Per això, és una activitat on pots aconseguir grans resultats però estant preparat per a ella.

Per masqmoda.es / Tot Sant Cugat