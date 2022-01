Pros i contres de tenir una mascota

L’arribada d’una mascota a la família és motiu d’alegria per a tots. Un animal ens portarà grans moments i situacions, a més de donar-nos afecte. Però tenir una mascota és una responsabilitat i cal pensar-ho amb calma per a prendre una decisió correcta i no penedir-nos en el futur. Molts casos d’abandó animal són el fruit d’una decisió ràpida i pensant “el bonic que és el cadell”.

Pros de tenir una mascota:

Les mascotes són una font d’afecte inesgotable.

Tenir una mascota t’obliga a fer exercici diari. Almenys 3 passejos diaris són obligatoris (en el cas dels gossos).

En el cas dels nens, tenir una mascota els fa treballar el seu sentit de la responsabilitat.

Els nens que creixen amb una mascota solen ser més oberts, tenen millor relació amb els altres, els agrada fer activitats en grup i practicar esports.

Passem més temps a l’aire lliure.

Contres de tenir una mascota:

Algunes persones són al·lèrgiques als animals i la convivència es fa impossible.

A partir d’ara, en les vacances també entra la teva mascota.

Hi ha una sèrie de passejos diaris obligatoris amb la teva mascota.

Tenir una mascota suposa una sèrie de despeses: alimentació, veterinari…

La teva casa necessitarà que augmentis la freqüència de neteja.

Per Tot Sant Cugat

Font wikifaunia.com