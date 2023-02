Prorroguen les mesures per a reduir el consum i per a l’estalvi energètic en el sector empresarial

Una nau amb tots els fluorescents encesos (arxiu)

Acord del Govern per a l’aprovació del decret per a prorrogar les mesures provisionals de reducció del consum i d’estalvi energètic de compliment obligat per al sector empresarial. Així, s’ha decidit impulsar una pròrroga per un mes més del mateix text perquè els motius de l’aprovació encara segueixen vigents. La nova pròrroga entrarà en vigor el 15 de febrer, moment en que s’acabava l’anterior decret.

D’aquesta manera, s’argumenta que els mercats segueixen estant en situació de fragilitat, més encara si es considera que l’hivern encara és viu i que, des del punt de vista climàtic, les previsions estacionals indiquen molta incertesa encara a hores d’ara, amb uns mesos amb temperatures normals-fredes (50% probabilitats) i calentes (50% de probabilitats), règim plujós amb precipitacions a nivell o per sobre de les normals (66% de probabilitats) i insolació inferior a l’habitual. Les mesures que es prorroguen són les mateixes que fins ara han estat vigents i que es poden consultar a www.govern.ad/estalvienergetic.

L’objectiu de les mesures, que són d’obligat compliment per al sector empresarial, tenen com a objectiu reduir el consum i l’estalvi energètic, per a fer front a la situació inestable i volàtil dels mercats de l’electricitat i la menor producció d’energia arreu d’Europa. A més, l’aplicació d’aquestes mesures i la conseqüent reducció del consum també suposa un major estalvi en la compra d’energia als mercats exteriors, fet que garanteix una major viabilitat de FEDA, així com també un menor impacte per a la ciutadania en la factura de l’electricitat.

Cal recordar que el Govern ja va adoptar el passat 7 de setembre un decret per a impulsar mesures concretes d’estalvi energètic a l’Administració general que han permès reduir de forma molt notable el consum en aquests organismes. Així, i apel·lant al rol exemplar de l’Administració i a la responsabilitat col·lectiva, Govern ha signat diversos convenis de col·laboració per a l’aplicació de mesures semblants també les administracions comunals i al sector empresarial.