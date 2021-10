Prorrogats una setmana més les mesures contra la Covid-19 i l’estudi observacional a l’oci nocturn

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, prorrogar les mesures vigents per fer front a la propagació del coronavirus SARS-CoV-2. Segons ha avançat la secretària d’Estat de la cartera, Helena Mas, el Consell de Ministres considera adequat mantenir durant una setmana més les mesures aplicables als diferents àmbits i sectors de la societat.

En aquest sentit, la secretària d’Estat també ha anunciat la pròrroga durant una setmana més de l’actual estudi observacional que s’està duent a terme als locals d’oci nocturn, i que havia de finalitzar aquest cap de setmana. Així, es permetrà també la seva obertura la nit del 31 d’octubre, coincidint amb la festivitat de Tots Sants.

Com ha recordat Mas, els locals han de realitzar un control estricte d’accés a tots els assistents per reduir la possibilitat de transmissió. Per accedir cal que els usuaris acreditin –en versió paper o a través de l’aplicació AndorraSalut– el codi QR que indica que: o bé s’ha rebut la pauta completa de la vacuna fa més de 14 dies, o bé s’ha passat la malaltia fa menys de sis mesos, o bé es disposa d’una prova diagnòstica PCR/TMA negativa realitzada les darreres 48 hores).

L’aforament als locals es manté al 70% de la seva capacitat i l’ús de la mascareta no és necessari donat el control d’entrada. Això sí, l’hora de tancament segueix fixada a les 3 de la matinada i s’haurà de vetllar per una adequada ventilació de l’espai. A més, es demana als assistents que posin en coneixement de les autoritats sanitàries que han assistit a un local d’oci nocturn en cas que aparegui simptomatologia relacionada amb la COVID-19.