Prorrogats els ERTO per a l’oci nocturn

El Govern ha aprovat un nou Decret d’aplicació de la Llei 34/2021 de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, pel que fa a activitats econòmiques que hagin suspès la seva activitat principal de forma obligatòria per decret del Govern, que permet prorrogar els ERTO al sector de l’oci nocturn.

Així doncs –després que el Govern decretés el tancament temporal de l’oci nocturn per minimitzar la propagació de la COVID-19– amb aquest Decret es dona continuïtat al Decret de l’1 de desembre del 2021 i que tenia vigència fins al 31 de desembre del mateix any. Aquest reactivava els mecanismes que possibiliten les Suspensions Temporals dels Contractes de Treballs (STCT) i/o les Reduccions de la Jornada Laboral (RJL) en els termes recollits a la llei per al sector d’oci nocturn.

Per tant, amb la voluntat de minimitzar els efectes de la suspensió de l’activitat, el Decret aprovat dimecres de la setmana passada prolonga la possibilitat d’acollir-se a les STCT o RJL i entra en vigor el dia 1 de gener del 2022 i tindrà vigència fins al 30 de juny del mateix any. La sol·licitud es pot efectuar a la pàgina web de Treball i Ocupació pel canal habitual.