Prorrogada la facultat del Govern per establir mesures per protegir la salut de la població

Els grups parlamentaris de la majoria (Demòcrates, Liberals I Ciutadans Compromesos), així com els grups de Terceravia i Socialdemòcrata, han votat favorablement a facultar el Govern perquè segueixi establint restriccions i mesures excepcionals per fer front a la pandèmia i controlar l’expansió del virus. Tal com estableix la llei aprovada el passat 23 de desembre de modificació de les lleis de Seguretat pública i de Sanitat, la potestat del Govern en la gestió de les accions contra la Covid-19, com pot ser l’ús obligatori de la mascareta, el control de les manifestacions o les limitacions d’aforament a locals tancats, ha de ser validada pel Consell General. En aquest cas, tots els grups parlamentaris han acceptat una nova pròrroga (la tercera), per un mes de durada.

El president del Grup Parlamentari Demòcrata, Carles Enseñat, ha defensat en nom de la coalició que aquesta pròrroga permetrà seguir protegint la salut i seguretat de la població. L’evolució del nombre de casos actius i del nombre d’hospitalitzacions (zero el dia d’avui) demostra que aquestes han estat efectives i proporcionades. A la vegada, Enseñat ha volgut ressaltar “l’esforç i la disciplina dels nostres conciutadans” per seguir totes les directrius establertes, i que permetran “arribar a la nova normalitat“.