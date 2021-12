Prorrogada la consulta sobre les dates de remodelació del ferm al carrer Major de la Seu d’Urgell

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha decidit prorrogar el termini per participar en la consulta popular sobre les dates en què es durà a terme la remodelació del ferm del carrer Major de la Seu d’Urgell. L’equip de govern català ha comunicat que les persones convocades poden seguir exercint el seu dret a vot fins al 15 de gener de 2022. Els votants poden escollir entre dues opcions: fer els treballs just després de Sant Jordi de 2022 o bé després de la Festa Major de la Seu d’Urgell.

D’aquesta manera, s’ha optat per “ampliar els dies de votació” i “es dona l’oportunitat a que més persones que no han pogut fer-ho en el termini inicial també puguin votar”, segons explica, Joan Llobera, regidor de Participació Ciutadana. El procés va començar el 18 de desembre i havia de finalitzar aquest divendres passat, dia 24, però ara s’ha decidit allargar-lo durant tres setmanes més. S’ha tingut en compte, entre altres factors, el fet que aquests dies és un moment de molta activitat per al comerç del centre històric, un dels sectors cridats a participar-hi.

Cal recordar que en aquesta consulta hi poden participar els majors de 18 anys que estiguin empadronats als edificis que tenen façana al carrer Major, la Plaça Patalín, el carrer de Lluís de Sabater i el carrer de Fra Andreu Capella. També poden votar-hi els titulars de les llicències d’activitats que tenen l’accés pels mateixos carrers i els titulars de llicències de parades de mercat al carrer Major.

La consulta es porta a terme a l’Espai Ermengol, concretament a l’oficina de Turisme Seu (carrer Major, 8). L’horari de votació és de les 10 del matí a les 2 del migdia, i de les 4 de la tarda a les 7 del vespre, menys els diumenges i festius, el dia 31 de desembre la votació es farà de 10 a 13 h. Cal presentar el DNI o bé el NIE, passaport o permís de conduir. I en el cas de persones jurídiques, cal aportar la documentació que acrediti la representació legal.

Resultat de la consulta

Com que l’afectació de les obres és diferent per a cada col·lectiu, es donarà més pes en l’elecció final als titulars de les llicències d’activitats (50% de valor del vot), seguits de les persones empadronades en habitatges (40%) i, finalment, els titulars de les parades del mercat (10%).

L’escrutini es durà a terme dilluns 17 de gener i es preveu que el mateix dia es facin públics els resultats.