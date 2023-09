Proposta de 5 accions d’AE en matèria d’habitatge

Els tres consellers generals, Amador, Montaner i Monteagudo en la fundació d’Andorra Endavant. Foto: AE

El grup parlamentari Andorra Endavant (AE) ha entrat a Sindicatura una proposta d’acord en matèria d’habitatge, en concret per al foment del mercat de pisos de lloguer a preu assequible i frenar l’especulació. D’aquesta manera, AE encomana al Govern que estableixi un seguit de mesures -que ja havia proposat amb anterioritat- que s’estructuren en 5 accions.

Per una banda i, establint una col·laboració amb els propietaris del país, la formació política proposa, en primer lloc, la creació d’una “graella de preus de lloguer que estableixi uns sostres de lloguer en funció del barri, de la parròquia, de la tipologia de l’habitatge (metres quadrats, nombre d’habitacions, etc.) incorporant el criteri de l’estat de l’habitatge (nou, reformat o antic) i de l’any d’adquisició del ben immoble”.

La segona de les accions proposada per Andorra Endavant passaria per oferir “uns avantatges fiscals significatius per a encoratjar els propietaris, que decideixin llogar el seu bé immoble, acollint-se al sostre fixat pel Govern en funció de la graella de preus elaborada pel Govern” com s’indica en el punt anterior.

Com a tercera mesura planteja establir “uns mecanismes de control, regulació i inspecció de l’estat de l’habitatge en considerar important controlar el respecte del compromís ferm dels propietaris que decideixin acollir-se a la graella, tenint en compte els avantatges fiscals mencionats anteriorment per tal d’evitar abusos”.

Una quarta acció seria la creació d’un “impost suplementari per als propietaris que apliquin uns lloguers situats per sobre de la graella que establiria el Govern en funció de la tipologia del pis de lloguer i en funció d’un barem progressiu en funció del sobrecost de lloguer”.

Com a cinquena mesura i, en aquest cas, amb la col·laboració dels comuns, AE proposa elaborar “un registre nacional de la propietat fonamental per a tenir més dades per tal d’impulsar accions i incentius eficients per a motivar la posada en el mercat dels pisos buits estimats en 3.000 unitats immobiliàries”.