Propietats de l’Hibisc o rosa de Jamaica

Una infusió d’Hibisc o també dit rosa de Jamaica (Getty images)

L’Hibisc, també conegut com a rosa de Jamaica, és una planta amb flors que pertany a la família de les malvàcies. El seu nom científic és Hibiscus sabdariffa i és originària d’Àfrica Occidental. L’Hibisc és popular per les seves flors de color vermell intens i per les propietats nutricionals i medicinals que posseeixen les seves fulles, flors i fruits.

És una font rica de vitamina C, flavonoides i àcids orgànics, com l’àcid cítric, l’àcid màlic i l’àcid tartàric. També conté minerals com a calci, ferro, magnesi, fòsfor i potassi. Les propietats medicinals de l’Hibisc són, entre d’altres:

1. Redueix la pressió arterial: S’ha demostrat que el consum d’hibisc pot ajudar a reduir la pressió arterial en persones amb hipertensió. Un estudi realitzat en 2010 va trobar que el consum diari de te d’Hibisc durant dotze setmanes va reduir significativament la pressió arterial sistòlica en persones amb hipertensió lleu a moderada.

2. Antioxidant: L’hibisc conté altes quantitats d’antioxidants, que ajuden a protegir el cos contra el mal dels radicals lliures i reduir el risc de malalties cròniques.

3. Antiinflamatori: Les seves propietats antiinflamatòries, redueixen la inflamació en el cos i alleugen el dolor i la inflor.

4. Control del colesterol: Redueix els nivells de colesterol en la sang, la qual cosa pot reduir el risc de malalties cardíaques.

5. Control del sucre en la sang: Els estudis suggereixen que l’Hibisc pot ajudar a les persones amb diabetis tipus 2.

6. Propietats diürètiques: Ajuda a eliminar l’excés de líquids del cos i reduir la inflor.