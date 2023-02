Propera reunió de poble a Encamp sobre el futur de SAETDE

Sessió del Consell de Comú a Encamp

SAETDE està cada vegada més a prop de rebre la nova concessió de Pas de la Casa-Grau Roig. El comú d’Encamp està ultimant els estudis que determinaran si hi ha canvis en el terreny a cedir i quina serà la compensació econòmica que rebrà. Abans de tot, però, hi haurà una reunió de poble on s’exposarà el projecte i es decidirà si es tira endavant.

A hores d’ara, el treball està en mans de tècnics. Un cop estiguin tots els informes i abans de la reunió de poble, la majoria es reunirà amb la minoria i es posaran en comú tots els punts importants. L’objectiu és clar: trobar un acord que beneficiï al màxim la parròquia. “Crear la taula de representació política per a poder avaluar tots els informes”, ha apuntat Laura Mas, cònsol major d’Encamp.

Si hi ha una cosa que no es discuteix i que es dona per tancada és que el comú rebrà ingressos, tant del cànon, com del repartiment de beneficis de la societat.