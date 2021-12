Prop d’un terç dels alumnes no seguirà l’ensenyament presencial abans de vacances

Entre classes confinades i infants i joves que han decidit no arriscar-se a un aïllament abans de les vacances, prop d’un terç de l’alumnat es perd les darreres classes de l’any. Per la seva banda, Educació encara no té clar com serà el retorn a les aules, però sí que ha aprovat endarrerir una setmana l’inici de l’esquí escolar.

109 aules estan totalment confinades, 34 tenen algun alumne aïllat i 28 més estan sota vigilància passiva. Si a aquests alumnes hi sumem tots els alumnes que han decidit no assistir a classe aquesta darrera setmana, prop d’un terç no seguirà l’ensenyament presencial aquests tres dies lectius abans de Nadal. Des d’Educació s’insisteix que tant a primària com a secundària no es comptabilitzaran aquestes absències.

Amb vista al retorn després de les vacances de Nadal encara no hi ha tancat el protocol, que podria passar per un nou cribratge abans de començar. En tot cas sí que s’ha decidit endarrerir una setmana l’inici de l’esquí escolar.

Quant a les activitats de les vacances escolars, el Govern farà un cribratge als monitors de lleure i recomana a les famílies de fer dues proves a la setmana als infants, tot i que no seran obligatòries. Pel que fa al protocol d’aïllament en cas que es detecti un positiu, es farà un seguiment epidemiològic, però no s’aïllarà directament tot el grup, ja que això dependrà del tipus d’activitat que es faci.