Prop d’un miler de vots per dipòsit a les eleccions de la CASS d’aquest dimecres

La branca d’assalariats, amb deu candidatures, és la que més electors ha mobilitzat de moment, 615. Tant empresaris com pensionistes, totes dues branques amb candidatura única, han rebut menys participació.

Aquest dimecres, 22 de juny, se celebren les eleccions al consell d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social . A la jornada poden participar 76.000 votants. Fins dilluns i en la modalitat de vot per dipòsit s’han registrat prop d’un miler de votants, exactament 979 a les eleccions del consell d’administració de la CASS.

La jornada electoral de dimecres començarà a les 8 del matí i s’allargarà tot el dia fins a les nou de la nit.

Estan cridats a votar 76.007 persones de les diferents tipus d’afiliacions que hi ha. La més nombrosa, la dels assalariats, suma 41.600 electors. 17.700 a la branca d’empresaris i 16.700 a pensionistes.

La branca d’assalariats és la que més interès ha despertat, amb deu candidatures. De fet els sindicats s’han unit en una plataforma presentant dues llistes que intenten aconseguir alguna o les dues places que podrien ocupar al consell de la CASS.

Recordem que tant pensionistes com empresaris tenen una sola veu cadascun, dels vuit seients que hi ha a l’òrgan gestor de la seguretat social. 4 pertanyen a l’executiu i en cas d’empat és precisament el Govern qui té el vot clau per desempatar.