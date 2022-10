Prop de 90 persones demanen que no les deixin entrar al nou casino

88 persones s’han autoexclòs d’entrar al nou casino per tenir problemes amb el joc. Una demanda que han fet al Consell Regulador del Joc, un organisme que prepara ja un pla de mesures de sensibilització i bones pràctiques per a prevenir un augment de les addicions. Dues persones més tenen prohibida l’entrada a les futures instal·lacions per ordre de la Batllia.