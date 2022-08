Prop de 700 milions d’euros per a connectar amb tren Andorra i Barcelona en dues hores i mitja

La Fundació Mobilitat Sostenible creu que el canvi climàtic fa cada cop més necessari apostar per mitjans de transport que no contaminin gaire, com el tren, i assegura que una línia que connectés Andorra amb Barcelona podria costar uns 688 milions d’euros.

Connectaria Andorra amb la Seu d’Urgell i Alp, on ja hi ha una línia existent que va a la Ciutat Comtal. El temps estimat del trajecte seria d’unes 2 hores i mitja i calcula que podria tenir uns 7.500 viatgers diaris.

Pau Noy, enginyer industrial i president de la Fundació Mobilitat Sostenible, ha afirmat que a Andorra li toca decidir si vol formar part d’aquest projecte. En tot cas, per a dur-se a terme es necessitaria la col·laboració d’Andorra i Espanya.

Noy ha afirmat que cada territori hauria de pagar la inversió que li pertoca, però que s’hauria de tractar com es pot ajudar Andorra en aquesta iniciativa. Perquè considera que es podria disposar de fons europeus per a dur-la a terme. El cost estimat de la connexió entre la Seu i Andorra seria d’uns 280 milions.